[인터뷰] “혼돈을 옷으로 말하다” 디자이너 김호진

감정은 때로 설명 보다 형태가 빠르다. 뉴욕을 기반으로 활동하는 디자이너 네오 킴(본명 김호진)은 졸업 컬렉션 ‘Me and the Devil: Study for Self-Portrait’에서 개인적 혼돈을 비대칭·절단·겹침의 언어로 정리했다. 출발점은 한 벌의 프로토타입 블랙 드레스. 커다란 사각 천을 마네킹에 두르고 흐름을 지켜보며 목·암홀·여밈을 정해 간 그 한 벌은 컬렉션 전체의 문법을 열었다. 2024년 4월 28일 SCAD 시니어 프레젠테이션 직후 Look 5가 업계 관계자들의 SNS에 공유되며 첫 대중 노출을 기록했다.

Q. 본인의 디자인을 한 문장으로 정의한다면?

A. 혼돈의 감정을 프란시스 베이컨의 왜곡에서 읽어 자유 드레이핑과 비대칭 실루엣으로 번역한다. 최종 균형은 착용자의 움직임 속에서 완성된다고 생각한다.

Q. 이번 컬렉션의 ‘혼돈’은 어디서 출발했나?

A. 개인적인 불안과 고독에서 출발했다. 미화하지 않고 왜곡과 긴장의 시각 언어로 정직하게 드러내고자 했다. 그 첫 해석이 프로토타입 블랙 드레스였고, 이후 룩들은 그 문법을 바탕으로 확장됐다.

Q. 제작 프로세스와 화보 콘셉트는?

A. 레퍼런스·감정 키워드 정리 후 대형 천으로 자유 드레이핑을 진행하고, 목·암홀·여밈을 정한 뒤 무슬린 피팅과 패턴 정리로 마무리한다.

콘셉트는 프란시스 베이컨의 왜곡을 사진에서도 보이게 했다. 강한 사이드라이트와 깊은 그림자, 비껴난 프레이밍·과감한 크롭, 유리·아크릴·베일 레이어, 느린 셔터의 흔적을 통해 혼돈을 형태로 보이게 했다. 컬러는 블랙·그레이·스킨 톤으로 절제했다.

Q. 외부 반응 중 기록해둘 만한 장면은?

A. 2024년 4월 28일 SCAD 시니어 프레젠테이션 직후 Look 5 이미지가 업계 관계자들의 SNS에 공유됐다. Bruce Pask(네만 마커스)와 Jose Criales-Unzueta(Vogue Runway)가 인스타그램 스토리에 게시했고, 해당 캡처를 보관 중이다. 이후 포트폴리오 열람 문의가 이어졌다.

Q. 커리어의 토대를 만든 첫 현장 경험은?

A. 뉴욕의 ZIMO에서 FW25 ‘Mirrored Mirage’ 리서치와 비대칭 톱·드레스 드레이핑, 자카드 니트 그래픽 일러스트, 프린트 원단 샘플링을 수행하며 실루엣 실험과 생산 현실을 잇는 감각을 익혔다. 이후 Bibhu Mohapatra 아틀리에에서 패턴 그레이딩, 패턴·원단 컷팅, 품질관리, 핸드 피니싱 등 프리-프로덕션 전 과정을 경험하며 감정의 언어를 공정·구조의 언어로 정착시켰다.

Q. MONSE에서의 성과를 ‘수치’로 설명한다면?

A. 참여 시즌은 Fall 2025, Resort 2026, Spring 2026(진행)이다. Fall 2025에서 총 15개 룩의 드레이핑·프로토 개발에 기여했다. Look 11(실크 드레스)은 초도 무슬린과 대안 드레이핑으로 구조·실루엣 분기점을 제안했고, Look 30·31(타이업 드레스)은 자유 드레이핑 기반의 타이업 구조 탐색이 시즌 콘셉트 전개에 핵심이 됐다. Look 32(시퀸 드레스)는 Look 11의 원형에서 파생해 두 갈래 실루엣으로 확장했다. Resort 2026에서는 랩업 카울·버니 이어 타이업·코르셋티드 셔팅 등 6개 이상 룩의 드레이핑/프로토를 담당했고, Spring 2026에서는 리조트에서 정립한 타이업/셔팅 하이브리드를 카테고리별로 확장·정교화하고 있다. 공식 노출로는 MONSE 공식 촬영 반영과 인스타그램 메인 이미지 1건(버니 이어 톱)이 있었다. 합산하면 시즌 참여 3, 개발/드레이핑 21+ 룩(F25 15 + R26 6), 공식 채널 노출 1+로 집계된다.

Q. 레드카펫이나 방송 착용 사례를 소개해 달라.

A. Monse F/W 2025 라인의 경우 제나 오르테가가 NBC ‘SNL 50’ 스페셜에서 초콜릿 브라운 가운을 착용했고, 아자 나오미 킹은 Fashion Trust U.S. Awards 2025에서 블랙 원숄더 벨벳 드레스를 착용했다. 조이 살다나는 Premios Soberano 2025에서 시퀸 드레스를, 니콜 키드먼은 ACM Awards 2025에서 레더 룩을 착용했다.

Q. 작업 철학을 한 문장으로 요약한다면?

A. 전시는 강하게, 일상은 간결하게. 한 벌 안에서 강도 조절이 가능한 구조를 설계하고, 모티프는 시즌을 건너 확장·진화한다. 드레이핑은 형태–구조–착용의 선순환으로 검증한다.

Q. 앞으로의 계획은?

A. 현재 뉴욕의 Christian Siriano 하우스에 패턴메이커로 합류했다. 아틀리에에서 런웨이와 커스텀 드레스의 패턴 개발, 피팅, 소재별 구조 조정 등 전 과정을 팀과 수행할 예정이다. 2026년 5월 Met Gala 커스텀 프로젝트에 참여하고, 2026년 9월과 2027년 2월 NYFW 런웨이 컬렉션 제작 라인에 참여한다. 연중 레드카펫·커스텀 드레스 피팅 라운드를 상시 진행하며, 현장에서 브랜드의 실루엣과 공정을 배우고 감정의 형태를 착용의 균형으로 끝까지 밀어붙일 계획이다.

