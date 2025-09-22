웰니스 로봇 ‘나무엑스’ 법인 고객 대상 사전 체험 영업 개시

SK인텔릭스(대표이사 김완성)의 웰니스 로보틱스 브랜드 나무엑스(NAMUHX)가 22일부터 주요 법인 고객을 대상으로 사전 체험 영업을 개시한다고 밝혔다.

SK인텔리스는 법인고객을 대상으로 나무엑스 사전체험을 시작한다고 22일 밝혔다. SK인텔릭스 제공

나무엑스 사전 체험은 미리 신청한 IT·제약·증권·건설 등 다양한 업종의 28개사 법인 고객을 대상으로 순차적으로 진행할 예정이며, 나무엑스의 핵심 기능인 △자율주행 및 100% 음성 컨트롤 기반 에어 솔루션 △비접촉식 바이탈 사인 체크 등 AI Tech기반의 토탈 웰니스 솔루션(Total Wellness Solution)을 사무실, 로비, 구성원 휴게실, 고객 접견실 등 다양한 공간에서 직접 체험할 수 있다.

나무엑스는 넓은 공간의 공기질을 관리해야 하는 법인 고객의 니즈에 맞춰 혁신적인 ‘에어 솔루션’을 핵심 기능으로 제공한다. 나무엑스는 스마트한 AI 자율주행 및 공기질 센서를 기반으로 스스로 오염원을 찾아가 사각 지대 없이 오염된 공간을 청정할 수 있다. 이를 통해, 기존 20평형 고정형 청정기 1대 대비 청정 속도는 10배, 공기 오염 확산은 80% 감소가 가능하여, 나무엑스를 사용하는 법인 고객은 구독료와 에너지 비용을 모두 절감하는 동시에 공간 효율까지 개선할 수 있다.

또한, 나무엑스와 공기질 센서가 질소산화물, 포름알데히드, 휘발성 유기화합물 등 실내 주요 오염 물질 6종 및 이산화탄소, 온/습도까지 빠짐 없이 감지할 수 있고, 국내 최고 성능의 올인원 필터와 UV 살균으로 극초미세먼지, 유해가스, 세균·곰팡이·바이러스, 알레르겐 등 오염 물질 28종을 99% 제거할 수 있어 어떠한 공간에서도 쾌적한 공기 환경을 조성해 준다.

특히, 이러한 모든 에어 솔루션 기능들은 터치 없이 ‘100% 음성 컨트롤’로 제어되며, ‘AI 관제 시스템’을 통해 기기 상태 모니터링 및 AS를 원격으로 지원해줌으로써 고객 편의성을 혁신적으로 높였다.

에어 솔루션 기능 외에, 10초 만에 비접촉 방식으로 체온, 심장 활동 강도, 맥박, 산소 포화도, 스트레스 지수 총 다섯 가지 건강 지표를 측정할 수 있는 ‘바이탈 사인 체크’ 기능, 웨이크업·웰컴·릴렉스 기능 등이 함께 제공되어, 법인 고객의 웰니스 향상에 기여할 수 있다.

글로벌 최고 수준의 보안 기술 경쟁력을 가진 점도 주요 세일즈 포인트다. 나무엑스는 글로벌 보안 전문 컨설팅 업체인 EY한영의 보안 프레임 워크를 반영하여, 설계 단계부터 완벽한 보안 체계를 구축했다. 이를 통해, 국가 공인 보안 검증 제도인 한국인터넷진흥원(KISA) IoT 보안 인증을 획득했다. 이는 보안, 데이터 보호, 암호 및 통신 보안, 소프트웨어 업데이트 등 주요 보안 영역 전반에서 신뢰성을 확보했음을 의미한다.

법인 고객 관계자는 “제품 한 대로 넓은 공간의 공기 케어가 가능한 점과 글로벌 최고 수준의 보안 기술을 가진 점을 높이 평가해 사전 체험 신청과 동시에 다량의 제품 구매를 검토하고 있다”며, “AI 관제 시스템 및 바이탈 사인 체크 기능으로 인해 제품 관리 및 구성원 케어 측면에서 차별화된 가치를 제공 받을 수 있을 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

나무엑스 관계자는 “이번 사전 체험 영업은 법인 고객의 다양한 니즈를 미리 확인하고, 실제 사용 환경에서 제품의 성능과 가치를 검증하기 위해 마련됐다”며, “나무엑스만의 차별화된 AI 기술력을 바탕으로 법인 시장을 선점해 나가기 위해 명상, 펫 케어, 슬립 케어 등 다양한 웰니스 서비스를 순차적으로 확대할 것”이라고 강조했다.

한편, 나무엑스는 법인 고객 사전 체험 기간을 거쳐 10월 말에 그랜드 런칭할 예정이다.

