진종오 의원 "경기용 실탄 수만 발 불법 유통"

국민의힘 진종오 의원은 22일 본인의 SNS 계정에 “경찰이 기획 수사를 진행해 불법 총기 제작에 가담한 이들과 구매자들을 검거했다. 검거 후 조사과정에서 경기용 실탄이 대량으로 압수되었다”는 글을 올렸다.

이어 “경찰은 지난 8월 29일 혐의자를 인지하고 특정인 압수수색을 벌였으며, 압수수색 중 개인 차량 내부에서 200여발, 자택에서 200여발을 추가로 압수했다”며 “제보에 따르면 사제 100여정과 실탄 2만발 이상이 시중에 유통된 것으로 추정된다고 하는데, 누구의 손에 들어가 있는지, 지금 이 순간에도 우리는 알지 못한다”고 했다.

또 “22구경 실탄은 소구경·저반동 탄약이지만 신체 스위치 존에 맞을 경우 사망에 이를 수 있는 실탄”이라며 “특히 근거리에서는 뇌와 심장, 폐를 관통해 사람을 단번에 쓰러뜨릴 수 있는 치명적인 무기"라고 위험성을 강조했다.

진 의원은 정부에게 확보된 경기용 실탄의 정확한 수량과 행방을 즉각 공개하고 사격 연맹과 상급 기관인 대한 체육회, 문화체육관광부 등 기관에 대한 전방위 조사를 시작할 것을 촉구했다.

이에 대해 해당 사건을 수사한 경기북부경찰청은 “해당 내용의 사건을 수사하고 있는 것은 사실이지만 아직 공표할 만한 단계는 아니다”고 설명했다.

