경찰, '조희대 회동설' 발언자들 명예훼손 고발 곧 수사착수

경찰이 조희대 대법원장과 한덕수 전 국무총리의 회동 의혹을 제기한 인사들에 대해 곧 수사에 착수한다.



서울경찰청 관계자는 22일 정례 기자간담회에서 시민단체들로부터 허위사실 적시에 따른 명예훼손 혐의 고발을 4건 접수해 배당 부서를 검토 중이라고 밝혔다.

조희대 대법원장이 22일 서울 중구 신라호텔에서 열린 '2025 세종 국제 콘퍼런스' 개회식에 참석하고 있다. 연합뉴스

경찰 관계자는 "열린공감TV에 나온 내용을 발언한 분들에 대한 고발"이라고 설명했다.



열린공감TV는 윤석열 전 대통령 탄핵 선고 이후 조 대법원장이 한 전 총리 등을 만나 이재명 대통령 사건에 대한 언급을 했다는 제보 녹취를 지난 5월 보도했다.



이후 더불어민주당 서영교 의원과 부승찬 의원 등이 이 의혹을 제기했으나, 조 대법원장은 사실이 아니라고 부인한 바 있다.



경찰은 불법 대북 송금 의혹에 얽힌 배상윤 KH그룹 회장의 구명 로비에 관여했다는 의혹을 받는 국민의힘 권성동·이철규 의원 고발 사건도 서울청 반부패수사대에 배당했다고 말했다.



댓글 조작 의혹을 받는 손효숙 리박스쿨 대표의 구속영장 기각에 대해선 "기각 사유를 분석해 추가 조사를 한 뒤 영장 재신청 여부를 검토할 것"이라고 했다.



KT 무단 소액결제와 관련해 서울청은 사건 14건을 담당 경기남부경찰청으로 이송했다. 지난 11일 동국대 축제 테러 예고 글을 올린 작성자는 자수해 공중협박 혐의로 불구속 수사 중이며, 일본 변호사를 사칭한 테러 협박 사건에 대해서는 일본 측으로부터 필요한 자료를 조속히 전달받기로 협의했다.



경찰은 유네스코 세계유산인 종묘 담장 일부를 훼손한 혐의로 구속된 50대 남성 A씨에 대해 범행 동기를 확인 중이며, 구속영장이 기각된 서대문구 초등학생 유괴미수 피의자들은 고의성 유무에 대해 보강수사하고 있다.

<연합>

