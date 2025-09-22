근육질 남성이 여성 안고 등산…中 '등반 동행' 서비스 논란

중국 유명 산악 투어 사이트에서 새롭게 등장한 '등반 동행 서비스'가 남성 서비스 제공자와 여성 고객 간의 과도한 신체 접촉 논란에 휘말렸다.

20일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 지난달 중국 소셜미디어(SNS)에는 쓰촨성 남서부 어메이산에서 활동하는 젊은 근육질 남성 동행자들이 여성 고객을 업거나 안고 산을 오르는 영상이 확산했다.

뉴스 매체 더 커버(The Cover)도 최근 남성 동행자가 짧은 치마를 입은 여성 손님의 다리를 마사지하는 모습이 담긴 영상이 화제가 됐다고 보도했다.

SCMP는 지난 2년 동안 중국 전역에서 이 같은 등산 동행 서비스의 인기가 급증했다고 전했다. 서비스를 제공하는 동행자들은 주로 20대 남성이며, 고객층은 어린아이·여성·노인 등 다양하다.

현재 어메이산에서 동행자로 활동하는 양이라는 이름의 한 남성은 "지난 1년간 우리 팀이 1000명 이상의 사람들의 어메이산 등반을 도왔다"라고 밝혔다.

일부 누리꾼들이 과도한 신체 접촉을 비판하며 등반 동행 서비스를 중국에서 '음란물'을 뜻하는 속어인 '옐로우'(yellow)라고 부르는 것에 대해 양 씨는 "저희 서비스는 건전하다. 어떠한 성적인 행위도 하지 않는다"라고 해명했다.

이어 "저희는 고객과 직접적인 신체 접촉을 하지 않으며, 고객의 요청에 따라서만 도움을 제공한다. 대부분의 경우 거리를 유지하려 한다"라고 주장했다.

그러면서 "고객 10명 중 1명꼴, 극소수의 고객만이 안아달라고 요청한다. 하지만 이는 대개 짧은 시간 동안 사진 촬영을 위한 것"이라고 덧붙였다.

양 씨에 따르면 등반 동행 서비스 요금은 코스 거리와 난이도에 따라 500~1200위안(약 10~23만원) 수준이다.

동행자들은 등산객에게 지팡이, 우비, 무릎 보호대 등 다양한 필수품을 제공한다. 심지어 드론을 이용해 등반 과정을 촬영하거나 정상 도달 시 메달을 수여하기도 한다.

현재 어메이산 등산로에는 약 50명의 동반자가 활동 중인 것으로 전해진다.

이와 관련해 어메이산 관리위원회 관계자는 "등반 동행 서비스는 우리 단체에서 공식적으로 제공하는 서비스가 아니다. 이 신흥 산업을 관리하기 위해 상부 기관에 지침을 구할 예정이다"라고 밝혔다.

<뉴시스>

