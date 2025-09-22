李대통령, '전 국민 대청소' 제안… "깨끗한 국토서 손님 맞이하기 위해"

이재명 대통령이 내달 초 명절 연휴와 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 ‘전 국민 대청소 운동’을 제안했다.

이재명 대통령이 ‘전 국민 대청소 운동’을 제안했다. 뉴시스

이 대통령은 22일 페이스북에서 “오늘부터 10월 1일까지 10일간은 ‘대한민국 새단장 주간’”이라며 “추석 명절과 APEC정상회의를 앞두고 새로운 대한민국, 깨끗한 국토에서 가족과 손님을 맞이하기 위해 마련된 전 국민 대청소 운동”이라고 했다.

이어 “생활 환경이 열악한 지역과 전통시장 주변에서는 지역 주민과 자원봉사자들이 함께 힘을 합쳐 집중적인 정화 활동을 펼칠 예정”이라며 “아쉽게도 나는 유엔총회 일정으로 인해 참석하지 못하지만, 해외에서도 대한민국의 위상과 국격을 높이기 위해 최선을 다하겠다”고 했다.

이재명 대통령 페이스북 갈무리

이 대통령은 “많은 분께서 동참해 주신다면 깨끗한 대한민국 땅을 만드는 데 큰 힘이 될 것”이라며 “대한민국 새단장 주간을 통해 깨끗하고 쾌적한 국토를 조성하고, 국민 모두가 자부심을 느낄 수 있는 나라를 함께 만들어 가길 기대한다”고 했다.

