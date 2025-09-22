미성년자 성 착취물 제작 BJ 수사 확대…7명 추가 입건

[연합뉴스TV 캡처]

인터넷 방송인(BJ)들의 미성년자 성 착취물 제작 사건을 수사 중인 경찰이 공범 7명을 추가로 입건했다.



인천 서부경찰서는 아동·청소년의 성보호에 관한 법률상 성 착취물 제작·배포 혐의로 20대 A씨 등 BJ 7명을 불구속 입건했다고 22일 밝혔다.



이들은 지난 7월 12일 인터넷 방송 플랫폼에서 미성년자 B군을 대상으로 성 착취물을 만들어 생중계한 혐의를 받고 있다.



영상에는 BJ들이 벌칙을 수행한다는 이유로 B군과 부적절한 신체 접촉을 하는 장면이 여러 차례 담긴 것으로 파악됐다.



방송 당시 시청자 280여명은 적게는 1원부터 많게는 1만원까지 BJ 계좌로 후원금을 보낸 것으로 조사됐다.



앞서 경찰은 주도적으로 방송을 진행한 30대 C씨를 구속해 검찰에 송치한 데 이어 방송에 참여한 A씨 등을 추가로 수사했다.



경찰은 A씨 등이 사실상 C씨와 콘텐츠를 공동으로 제작해 배포한 것으로 판단했으며 후원금을 보낸 이들을 상대로도 수사를 확대했다.



경찰 관계자는 "시청자 280여명이 돈을 입금한 행위 자체도 벌칙을 강요한 것이라고 보고 방조 혐의를 적용할 방침"이라고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지