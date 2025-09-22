李대통령 "APEC 앞두고 대한민국 새단장 주간…동참해주면 큰힘"

(부산=연합뉴스) 김도훈 기자 = 이재명 대통령이 20일 부산 해운대구 영화의전당에서 부산국제영화제 공식상영작 '극장의 시간들' 관람 전 관객에게 손을 흔들고 있다. 2025.9.20 superdoo82@yna.co.kr

이재명 대통령은 22일 '대한민국 새 단장 주간'이 시작된다며 시민 동참을 요청했다.



이 대통령은 이날 페이스북에 올린 글에서 "오늘부터 10월 1일까지 10일간은 대한민국 새 단장 주간"이라며 "추석 명절과 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 새로운 대한민국, 깨끗한 국토에서 가족과 손님을 맞이하기 위해 마련된 전 국민 대청소 운동"이라고 밝혔다.



이어 "생활 환경이 열악한 지역과 전통시장 주변에서는 지역 주민과 자원봉사자들이 함께 힘을 합쳐 집중적인 정화 활동을 펼칠 예정이라고 한다"며 "많은 분께서 동참해 주신다면 깨끗한 대한민국 땅을 만드는 데 큰 힘이 될 것"이라고 썼다.



이 대통령은 "아쉽게도 저는 유엔(UN) 총회 일정으로 인해 참석하지 못하지만, 해외에서도 대한민국의 위상과 국격을 높이기 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.



이 대통령은 이날 취임 후 첫 유엔총회 참석차 3박 5일 일정으로 미국 뉴욕으로 출국한다.

