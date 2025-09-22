천안 불당동에도 서울 강남 오가는 고속버스 정류장 생긴다

천안종합운동장(천안시청)에서 서울을 오가는 고속버스를 타고 내리는 정류장이 신설된다.

천안에서는 그동안 신부동 고속·시외버스종합터미널과 KTX천안아산역에서 서울을 오가는 고속버스를 이용할 수 있었는데 정류장이 한 곳 더 늘어났다.

서울-아산 시외버스 정차지, 종합운동장 정차지 세부 위치도.

천안시는 다음달인 10월 1일부터 직행시외버스 서울~아산 노선에 천안종합운동장(시청)이 중간 정차지로 추가된다고 22일 밝혔다.

정차지 추가는 불당동 등 서북구 지역의 대중교통 접근성 등의 이유가 고려됐다.

서울~아산 노선은 서울고속버스터미널∼천안종합운종장∼KTX천안아산역∼아산 서부휴게소∼배방정류장, 아산고속버스터미널을 잇는 왕복 코스로 1일 21회 운행한다.

예매는 티머니 GO, 고속도로 티머니 등 온라인으로 가능하다.

천안시는 해당 노선을 이용하는 시민의 이용 편의를 위해 냉난방이 가능한 스마트승강장을 설치할 계획이다.

이번 서울~아산 노선에 천안종합운동장(시청)이 중간 정차지로 추가됨에 따라 불당동 등에서 서울 방면 특히 강남으로 출퇴근하는 등의 시민 교통 편의가 높아질 것이란 기대다.

김태종 천안시 대중교통과장은 “이번 노선 조정으로 지역 주민들의 교통 편의가 크게 향상될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 시민의 이동 및 생활 편의를 높일 수 있도록 대중교통 서비스 개선에 힘쓰겠다”고 말했다.

