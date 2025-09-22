여한구 본부장 "차 관세 인하, 최대한 빨리 하도록 노력"

한미 관세협상 관련 후속 협의를 진행 중인 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장이 한국 자동차 관세 인하에 대해 "최대한 빨리 인하할 수 있도록 노력하고 있다"고 밝혔다.

여 본부장은 22일 오전 서울 중구 대한상공회의소(대한상의) 회관에서 열린 '대한상의 국제통상위원회'에 참석해 기업들의 통상 애로와 건의사항을 들었다.

여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장이 22일 서울 중구 대한상공회의소 EC룸에서 열린 국제통상위원회에서 모두발언을 하고 있다. 뉴시스

그는 이 회의 직후 뉴시스 기자와 만나 "기업들이 현장에서 어떤 우려가 있고, 어려움을 겪고 있는지 생생하게 듣는 게 협상에 도움이 된다"며 "기업들의 이야기를 경청했다"고 전했다.

여 본부장은 일본이 상대적으로 빠르게 자동차 관세 인하를 한 것과 관련해 "최대한 빨리 (한국차 관세도 인하를) 할 수 있도록 노력하고 있다"고 강조했다.

여 본부장은 이날 회의에서 "(미국과의) 협상 내용을 구체적으로 밝힐 순 없지만 출장을 가보니 미국과 논의가 쉽진 않다"며 "민관이 원팀이 돼 잘 해보자"는 취지로 말한 것으로 알려졌다.

이날 회의는 한미 관세협상 이후 혼란 속에 정부의 협상 과정과 향후 통상정책 방향을 공유하고, 기업과 정부 간 소통을 강화하는 차원에서 마련됐다.

이날 회의에는 삼성전자, SK, 현대자동차, LG, 롯데, 한화, GS, HD현대, 대한항공, CJ, 두산, LS, 효성중공업, 한국항공우주산업, 네이버 등 조선·방산·원전·반도체·항공·AI 등 한미 협력의 핵심 산업 전반을 대표하는 기업 관계자들이 두루 참석했다.

지난 16일 경기 평택시 포승읍 평택항 자동차 전용부두에 수출용 차량이 세워져 있는 모습. 뉴시스

여 본부장은 이 회의에서 "7월 한미 관세협상 타결과 8월 정상회담 이후 국익을 최우선으로 생각하며 미국 정부와 세부 협의를 이어가고 있다"고 말했다.

그는 "자국우선주의와 보호무역주의 흐름이 확산되는 가운데 정부는 산업정책과 긴밀히 연계해 경제안보를 강화하고 글로벌 사우스 등 수출 시장 및 품목 다변화를 추진해 기업 사업 기회를 넓혀가겠다"고 강조했다.

또 "정부는 관세 피해기업에 대한 긴급지원과 국내 수요 창출, 글로벌 시장 진출 확대 등을 아우르는 후속 지원대책을 지난 3일 발표해 이행 중"이라며 "기업 현장의 애로를 면밀히 살피고 대책이 실질적 성과로 이어질 수 있도록 민관이 힘을 모아 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

기업들은 이날 회의에서 통상 부문의 불확실성으로 겪고 있는 애로사항을 전달했다. 특히 전략 산업 중심으로 관세 부담을 완화하고, 품목 관세에 적극 대응해야 하며, MASGA 프로젝트 등 전문 인력에는 별도 비자를 신설해야 한다고 정부 측에 요청했다.

