코스피, 삼성전자 강세에 상승 3460대…또 사상 최고치 경신

코스피가 22일 삼성전자 강세와 뉴욕증시의 역대 최고치 행보에 힘입어 장 초반 재차 사상 최고치를 경신했다.



이날 오전 9시 25분 기준 코스피는 전장보다 22.35포인트(0.65%) 오른 3,467.59다.

22일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러가 업무를 보고 있다. 연합뉴스

지수는 전장보다 18.60포인트(0.54%) 오른 3,463.84로 출발해 3,481.96까지 상승폭을 키우며 지난 19일 기록한 장중 사상 최고치(3,467.89)를 새로 썼다.



서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 4.9원 오른 1,398.5원에 거래를 시작했다.



유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 1천413억원, 1천281억원 순매수하며 지수를 끌어 올리고 있으며, 개인은 2천503억원 매도 우위를 보이고 있다.



외국인은 코스피200선물시장에서도 2천422억원 '사자'를 나타내고 있다.



지난주 말 뉴욕증시는 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 금리 인하 결정 이후 긍정적인 투자 심리가 이어지면서 3대 지수 모두 종가 기준 최고치를 경신했다.



도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 다음 달 경주에서 개막하는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 만나기로 합의했다는 소식에 미·중 관계 개선 기대감이 커진 점도 매수세를 자극했다.



미국 인공지능(AI) 대장주 엔비디아가 0.24% 올랐으며 애플도 아이폰 17 판매 호조 전망에 3.2% 상승했다.



국내 증시는 미국 증시가 사상 최고치를 경신하면서 덩달아 상승 압력을 받고 있다.



특히 삼성전자[005930]는 5세대 고대역폭메모리(HBM)인 HBM3E 12단 제품의 엔비디아 품질 테스트를 통과했다는 보도가 전해지면서 급등해 지수 상승을 이끌고 있다.



다만 오는 23일 미국 반도체 기업 마이크론 테크놀러지 실적 공개를 앞둔 경계감 속에 SK하이닉스 등 다른 반도체주가 약세를 보이면서 증시 상단을 일부 제한하는 모습이다.



한지영 키움증권 연구원은 "증시 관점에서는 미국 마이크론 테크놀로지 실적에 시장 참여자들의 이목이 쏠릴 것"이라며 "9월 이후 외국인 순매수가 반도체 업종에 집중된 상태이기에, 이번 마이크론 실적은 코스피와 외국인 수급에 변화를 만들어 낼 전망"이라고 분석했다.



시가총액 상위 종목 중 삼성전자가 3.14% 뛰어 8만2천원대로 올라서며 지수를 끌어 올리고 있다.



아울러 LG에너지솔루션[373220](0.72%), KB금융[105560](0.43%), 현대차[005380](0.93%), HD현대중공업[329180](1.01%), 두산에너빌리티[034020](4.44%) 등도 강세다.



반면 SK하이닉스[000660](-0.14%)는 하락 중이며, 삼성바이오로직스[207940](-0.29%), 한화에어로스페이스[012450](-0.78%), 한화오션[042660](-1.79%) 등도 내리고 있다.



업종별로 보면 전기전자(2.09%), 의료정밀(1.73%), 전기가스(1.47%) 등이 오르고 있으며 통신(-0.60%), 운송장비(-0.36%) 등은 하락 중이다.



같은 시각 코스닥지수도 전장보다 8.32포인트(0.96%) 오른 871.43이다.



지수는 전장보다 5.95포인트(0.69%) 오른 869.06으로 출발해 상승폭을 키우고 있다.



코스닥시장에서 개인이 1천157억원 순매수하고 있으며, 외국인과 기관은 각각 665억원, 445억원 매도 우위를 보이고 있다.



코스닥 시가총액 1위 알테오젠[196170]이 미국 식품의약국(FDA)으로부터 품목 허가를 획득했다는 소식에 11.32% 급등하며 지수 상승을 이끌고 있다.



아울러 에코프로비엠[247540](0.51%), 에코프로[086520](0.50%) 등 이차전지주와 삼천당제약[000250](10.13%), 레인보우로보틱스[277810](1.29%) 등이 강세다.



반면 펩트론[087010](-0.35%), 파마리서치[214450](-1.68%), 에이비엘바이오[298380](-1.66%), HLB[028300](-0.88%) 등은 하락 중이다.

