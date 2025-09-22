크라운제과, 곡물 간식 시장 공략…‘옹실한 칠곡쿠키’ 선봬

크라운제과는 7가지 곡물을 담은 프리미엄 비스킷 ‘옹실한 칠곡쿠키’를 출시한다고 22일 밝혔다. 백미와 흑미를 더해 풍부해진 곡물의 깊은 맛과 건강함을 동시에 살린 점이 특징이다.

크라운제과 ‘옹실한 칠곡쿠키’. 크라운제과 제공

2005년 첫 선을 보인 오곡쿠키에 이어 ‘칠곡쿠키’가 더해지며 곡물 간식 라인업을 확장했다. △귀리 △퀴노아 △땅콩 △렌틸콩 △검정깨에 △백미 △흑미까지 7가지 곡물로 완성했다. 품질 좋은 국내산 쌀을 사용해 특유의 구수함과 곡물의 담백함을 균형감 있게 담아냈다.

우리쌀(백미+흑미) 함량은 10%로 건강한 풍미를 느낄 수 있다. 곡물의 풍부한 영양 덕분에 든든함은 물론 건강까지 챙길 수 있어 ‘일석이조’ 간식이라는 게 크라운제과 측 설명이다. 백미와 흑미가 지닌 풍부한 식이섬유와 복합탄수화물이 더해져 든든한 포만감을 느낄 수 있다.

크라운제과만의 기술을 활용해 가루쌀 특유의 텁텁함을 최소화해 입 안에서 바삭하게 씹히는 식감이 특징이다. 곡물 본연의 풍미는 살리면서도 한층 부드럽고 깔끔해 첫 입부터 끝까지 고소한 맛을 즐길 수 있다. 따뜻한 차와 함께 곁들이면 풍미가 더해져 다과용으로도 적합하다.

패키징 역시 곡물의 건강함이 느껴지는 ‘웰빙 무드’ 중심의 디자인을 적용했다. 연갈색 톤의 정제된 배경 위에 7가지 곡물에 둘러싸인 쿠키의 모습을 담았다.

크라운제과 관계자는 “곡물 간식 트렌드에 맞춰 맛과 건강을 동시에 잡은 제품으로, 기존 5가지 곡물에서 7가지로 확장해 고객들에게 다양한 선택지를 제공할 수 있다”며 “앞으로도 건강한 재료와 조화를 이룬 제품으로 고객 접점을 넓혀 나가겠다”고 밝혔다.

