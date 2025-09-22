한국 안보에 꼭 필요한 파트너 된 호주 [김태훈의 의미 또는 재미]

2024년 한 해 동안 서울 용산 전쟁기념관을 찾은 이는 300만명이 넘는다. 1994년 기념관 개관 이후 연간 방문객 수가 300만명을 돌파한 것은 처음 있는 일이다. 기념관 운영 주체인 전쟁기념사업회가 크게 고무된 것은 당연하다. 백승주 사업회장은 2024년 12월20일 기념관에서 그해의 300만번째 손님을 위한 ‘깜짝’ 환영 행사를 준비했다. 뜻밖에도 호주에서 온 한국계 호주인 가족이 행운의 주인공이 되었다. 사업회 측에서 정성껏 마련한 기념품을 받은 호주인 부부는 “한국을 처음 방문하는 자녀들에게 한국 역사를 알려주고 싶어 전쟁기념관을 찾았다”고 말했다.

지난 6월16일 캐나다에서 만난 이재명 대통령과 앤서니 앨버니지 호주 총리가 정상회담 시작에 앞서 굳은 악수를 나누며 기념촬영을 하고 있다. 세계일보 자료사진

이재명 대통령은 취임 직후인 6월16일 캐나다에서 앤서니 앨버니지 호주 총리와 정상회담을 했다. 한국과 호주 둘 다 올해 주요 7개국(G7) 정상회의 의장국인 캐나다의 초청을 받아 옵저버 국가로 참여했기 때문이다. 앨버니지 총리는 “곧 6·25 전쟁 75주년”이라며 “6·25 전쟁에서 호주군은 대한민국을 위해 함께 싸웠다”고 말했다. 이에 이 대통령은 “호주는 6·25 전쟁 당시 많은 수의 군인을 파병했고, 그 덕으로 대한민국이라는 나라가 살아남아 이렇게 한자리(회담장)에 있을 수 있다”고 화답했다. 몇 해 전 90대 고령의 호주 참전용사가 현지 한국 총영사관이 주최한 보훈 행사에서 “우리가 한국을 북한과 달리 번영하게 만들 수 있어 기쁘다”고 자랑스럽게 말한 것이 떠올라 가슴이 찡하다.

6·25 전쟁 당시 호주는 연인원 1만7000여명의 군인을 한반도에 파병했다. 이는 미국, 영국, 캐나다, 튀르키예에 이어 다섯 번째로 많은 병력이다. 또 호주는 미국, 캐나다, 태국과 더불어 육·해·공군 부대를 모두 한국에 보낸 4개국 중 하나다. 3년이 넘는 전쟁 기간 호주군은 장병 340명 이상이 목숨을 잃었으며, 대부분 부산 유엔기념공원에서 영면에 들었다. 용산 전쟁기념관의 유엔군 전사자 명비에도 그들의 이름이 모두 새겨져 있다. 지난 2023년 9월 기념관을 찾은 호주 육군참모총장은 “한국 전쟁기념관에 호주군의 역사가 담겨 있다”는 소감을 밝혔다.

유엔군사령부 차기 부사령관으로 내정된 스콧 윈터 호주 육군 소장. 그는 해외 파병 경험이 풍부하며 특히 미군과 함께 근무한 기간이 길어 미군 내부 사정에 정통한 것으로 알려져 있다. 호주 육군 지휘관으로서 제1기갑연대장, 제3여단장, 제1사단장 등을 지냈다. SNS 캡처

21일 호주 국방부에 따르면 호주 육군 소속 스콧 윈터 소장이 유엔군사령부의 차기 부사령관에 내정됐다. 윈터 장군은 조만간 중장으로 진급한 뒤 2026년 1월 한국에 부임하며, 2023년 12월부터 재직 중인 데릭 맥컬리 현 부사령관(캐나다 육군 중장)에게서 임무를 인수할 예정이라고 한다. 호주 출신 장성이 유엔사 부사령관을 맡는 것은 해군 중장 스튜어트 메이어 제독(2019년 7월∼ 2021년 12월)에 이어 두 번째다. 데이비드 존스턴 호주 국방참모총장(해군 대장)은 “호주가 유엔사의 전략적 리더십에 기여하게 되어 기쁘다”며 “윈터 장군의 유엔사 부사령관 임명을 계기로 호주는 한국, 미국 등과 긴밀히 협력해 지역의 평화와 안정이라는 공동의 가치 및 안보 이익을 추구할 것”이라고 강조했다. 이제 호주는 한국 안보에서 필수불가결한 파트너가 되었다.

