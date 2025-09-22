“부모님 생각해서 어디서든 열심히 공부하면 되죠”…올해 지방대 수시 지원자 10%↑

2026학년도 대입 수시모집에서 지방대에 지원한 수험생이 전년 대비 10% 이상 늘어났다. 경기 침체, 의대 정원 축소 등의 영향으로 지방 학생들이 수도권 소재 대학에 상향 지원하기보다는 안정 지원을 택한 것으로 풀이했다.

지난달 27일 서울 강남구 대치동 종로학원에서 열린 '2026 수시, 정시 대학 선택전략 특집 설명회'에 참석한 학부모와 학생들이 자료를 살펴보고 있다. 연합뉴스

21일 종로학원에 따르면 2026학년도 일반대 수시모집 원서 접수 결과 전국 192개 대학의 평균 경쟁률은 9.77 대 1로 집계됐다. 총 모집인원 26만157명에 254만645명이 지원했다. 재학생 등의 증가로 지난해 경쟁률(9.42대 1)에 비해 다소 올랐다.

종로학원의 분석 결과 비수도권 소재 110개 대학의 수시 지원자 수가 전년 대비 10만4272명(10.2%) 증가했다. 대구·경북(12.4%), 강원(11.7%), 충청(10.6%), 호남(9.8%), 부산·울산·경남(8.0%), 제주(7.8%) 순으로 전년에 비해지원율이 상승했다.

반면 서울 소재 42개 대학 지원자 수는 1만8818명(2.1%) 증가에 그쳤다. 경기·인천 소재 40개 대학 지원자 수도 511명(0.1%) 늘었다. 평균 경쟁률은 서울은 18.83 대 1, 경인은 13.02 대 1로 나타났다.

임성호 종로학원 대표는 “경기 침체로 지방에서 서울로 유학을 올 경우 주거비와 생활비 등에 대한 부담이 커졌다”며 “이로인해 무리하게 서울이나 경인권 소재 대학에 지원하는 것을 피했을 것으로 추정된다”고 말했다.

입학원서 작성하는 수험생. 연합뉴스

이번 수시 모집에서 가장 경쟁률이 높았던 지방권 대학은 경북대였다.

전년 12.91대 1의 경쟁률을 보인 경북대는 올해 수시에선 14.51대 1의 경쟁률을 기록했다.

단국대 천안캠퍼스(11.11대 1), 충북대(10.91대 1), 건국대 글로컬캠퍼스(10.59대 1), 연세대 미래캠퍼스(10.48대 1), 부산대(10.13대 1)가 뒤를 이었다.

전체 대학 중 최고 수시 경쟁률을 기록한 곳은 성균관대로 평균 32.49대 1이었다.

전국 대학 가운데 경쟁률이 가장 높은 학과는 자연계에선 아주대 약학과 논술우수자 전형(708.20대 1)이었고, 인문계에선 국민대 경영학부 경영학전공 논술전형(321.6대 1)이었다.

