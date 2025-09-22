시비옹테크, 코리아오픈 역전 우승

올해 윔블던 여자 단식 챔피언이자 세계랭킹 2위 이가 시비옹테크(폴란드)가 여자프로테니스(WTA) 투어 코리아오픈(총상금 112만9610달러) 단식 정상에 올랐다.



시비옹테크는 21일 서울 송파구 올림픽공원 테니스 코트에서 열린 대회 마지막 날 단식 결승에서 세계랭킹 11위 에카테리나 알렉산드로바(러시아)에 2-1(1-6 7-6<7-3> 7-5)로 역전승을 거둬 정상에 올랐다. 우승 상금 16만4000달러(약 2억2000만원)를 받았다.

이가 시비옹테크가 21일 서울 송파구 올림픽공원 테니스 코트에서 열린 여자프로테니스(WTA) 투어 코리아오픈 결승에서 에카테리나 알렉산드로바를 꺾고 우승한 뒤 달항아리 트로피를 들고 밝게 웃고 있다. 연합뉴스

첫 한국 방문으로 출전한 대회에서 우승한 시비옹테크는 7월 윔블던, 8월 신시내티오픈에 이어 올해에만 세 번째 타이틀을 따냈다. 또 WTA 투어 이상급 대회 단식 결승에서 25승 5패를 기록, 결승전에 유난히 강한 면모를 이어갔다.



시비옹테크는 이달 초 US오픈 16강에서 알렉산드로바를 2-0(6-3 6-1)으로 꺾은 바 있다. 이번 대회에서도 다시 승리하며 상대 전적에서 6승2패의 우위를 이어갔다. 반면 2022년 코리아오픈 우승자로 2004년 창설된 이 대회 사상 최초로 단식 2회 우승에 도전한 알렉산드로바는 1세트 승리의 기세를 이어가지 못했다.



1세트를 1-6으로 일방적으로 내준 시비옹테크는 2세트 들어서도 힘겹게 자기 서브 게임을 지켜가며 타이브레이크까지 끌고 간 뒤 7-3으로 이겨 승부를 원점으로 돌렸다.



어렵게 3세트에 돌입한 시비옹테크는 알렉산드로바에게 먼저 서브 게임을 내주며 불리한 상황을 맞았다. 그러나 시비옹테크는 게임 스코어 2-3으로 뒤진 상황에서 네트 상단을 맞고 살짝 떨어지는 행운의 샷으로 브레이크하며 3-3 동점을 만들었다. 게임 스코어 6-5까지 팽팽히 맞선 두 선수는 결국 이어진 알렉산드로바의 서브 게임을 시비옹테크가 따내면서 2시간43분 접전에 마침표를 찍었다. 폴란드 선수가 코리아오픈을 제패한 것은 2013년 아그니에슈카 라드반스카 이후 올해 시비옹테크가 12년 만이다.



한편 이날 경기장에는 9372명 만원 관중이 들어차 최근 높아진 테니스 인기를 실감하게 했다.

