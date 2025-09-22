프리미엄부터 트렌드 반영한 ‘가성비’까지… 취향대로 고른다 [추석선물특집]

롯데백화점 ‘더 블라인드 서울의 심판 2025’ 수상 와인들

◆롯데백화점



롯데백화점은 10만원 이하의 ‘가성비’(가격 대비 성능) 와인부터 1억원대의 최고급 프리미엄 와인까지 다양한 종류의 와인 선물세트를 마련했다. 가성비 와인 추석 선물세트에는 지난 6월 롯데백화점의 와인 콘테스트 ‘더 블라인드 서울의 심판 2025’를 통과한 ‘선즈 오브 에덴 로물루스’(호주산·레드·9만5000원), ‘리버 테라스 소비뇽 블랑’(뉴질랜드산·화이트·3만원), ‘컬트 까베르네 소비뇽’(미국산·레드·10만원), ‘소알레이루 그라니트’(포르투갈산·화이트·4만3000원), ‘찰스&찰스 볼트 까베르네 소비뇽’(미국산·레드·8만원), ‘에라주리즈그란 리제르바 샤르도네’(칠레·화이트·3만9000원) 6종이 담겼다.



최고급 프리미엄 와인으로는 1988년부터 2017년까지 30년의 빈티지를 모두 담은 ‘샤또 무똥 로칠드’(1억2000만원, 버티컬 30병)를 준비했다. 세계적인 와인 평론가 제임스 서클링이 아내와 함께 직접 재배한 포도로 만든 ‘미래빈야드 피노누아’(22만원)의 신규 빈티지도 유통사 최초로 선보인다. 두 부부가 직접 엄선한 추석 음식과 잘 어울리는 와인 6종도 판매한다.

신세계백화점 셀렉트팜 ‘사과·배 혼합 만복’

◆신세계백화점



신세계백화점은 엄격한 기준을 통해 고른 한우, 과일, 수산물 등 전통적인 추석 선물세트를 선보인다. 내부 전문가가 직접 공판장에서 구입한 뒤 연구소 검증 과정을 거친 ‘신세계 암소 한우 더 프라임 스테이크’(60만원), ‘신세계 암소 한우 플러스 만복’(39만원), ‘신세계 암소 한우 미식 만복’(33만원) 등을 판매한다.



깐깐한 당도 검사를 실시하는 ‘제주 애플망고’와 국내 최북단 해발 650m 마을에서 재배한 ‘강원도 펀치볼 사과’, 높은 당도와 향을 담은 ‘김천 프리미엄 샤인머스캣’ 등도 마련했다. 신세계백화점 강남점에서는 고객 취향과 금액, 상황에 맞게 맞춤형 상품을 구성하는 ‘기프트 컨시어지 선물세트’도 이용할 수 있다. 강남점 ‘와인 셀라’에선 ‘크리스탈 브륏 97 1.5L’(690만원)’, ‘샤또 슈발블랑14 3L’(555만원), ‘솔라이아02 3L’(360만원), ‘돔페리뇽12 1.5L’(101만원) 등 특별 상품도 준비했다. 인기 품목인 굴비, 옥돔, 갈치 등을 담은 ‘수협·다미원 영광 참굴비 특호’(110만원), ‘자연산 전복 만복’(50만원), ‘성산포 탐라 은갈치 만복’(25만원)도 각 점포에서 만날 수 있다.

현대백화점 ‘한우 특수부위 세트 매(梅)’

◆현대백화점



현대백화점은 10월5일까지 명절 프리미엄 선물인 ‘한우 선물세트’를 역대 최대 물량인 11만 세트 판매한다. 초프리미엄인 상품인 ‘현대명품 한우 넘버나인(No.9)’(300만원)부터 ‘현대 한우 소담 성(誠)’(12만원)까지 다양한 가격대의 상품을 준비했다. 특히 최근 고객 수요가 늘고 있는 특수부위 선물을 전년 대비 15% 확대했다. 제비추리·토시살 등 특수부위 6종을 0.2kg씩 담은 ‘한우 특수부위 세트 매(梅)’(43만원, 1등급)와 새우살·갈비살 등 8종을 0.15kg씩 담은 ‘한우 특수부위 세트 국(菊)’(40만원, 1등급), 등심 로스(0.8kg)·살치살(0.2kg)·새우살(0.2kg)로 구성한 ‘현대 한우 구이모둠 매(梅)’(39만원, 1등급) 등이다.



홈다이닝과 미식 경험을 중시하는 젊은 층을 겨냥한 스테이크 세트도 마련했다. 안심·등심·채끝·부채살 스테이크를 0.3kg씩 담은 ‘현대 한우 스테이크 매(梅)’(37만원)와 앞다리·설도 부위를 허브와 소스로 숙성해 깊은 풍미와 부드러운 식감을 살린 ‘현대 한우 마리네이드 스테이크 세트’(13만원) 등이다.

갤러리아백화점 ‘더 더치 럭셔리 캐비어 기프트’

◆갤러리아백화점



갤러리아백화점은 한우와 샴페인 세트를 비롯한 디저트 세트를 추석 선물용으로 선보인다. 대표 상품인 ‘9+ 한우세트’는 1++등급 중 BMS 9등급(마블링스코어 9)의 가장 좋은 부위만 선별한 프리미엄 한우로, 부위와 중량 구성에 따라 50만∼200만원대로 가격대가 다양하다. 1++등급 강진맥우, 그래스페드(grass-fed) 목초우 등으로 만든 프리미엄 육포 세트도 있다. 명품관 프리미엄 와인숍 ‘더 비노494’에선 프랑스 샹파뉴 지역 와이너리에서 엄선한 샴페인 세트를 만나볼 수 있다.



캐비어와 같은 고급 식재료와 함께 디저트나 안주로 즐길 수 있는 모둠 세트도 준비했다. 캐비어와 고급 숙성 치즈, 살라미, 딥 소스 등으로 구성된 ‘더 더치 럭셔리 캐비어 기프트’ 세트와 ‘곶감에 프리미엄 세트’, ‘아틀리에폰드 쿠키박스 세트’, ‘메종 라꽁비에뜨 사브레 버터샌드 세트’ 등이다. 온라인 구매 시 15% 할인된 가격으로 제공한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지