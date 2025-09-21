경주시 홍보자문委, APEC 앞두고 글로벌 홍보 총력전

경북 경주시는 홍보자문위원회가 '2025 APEC 정상회의' 성공 개최를 기원하며 홍보활동에 적극 동참하기로 했다고 21일 밝혔다.

경주시 홍보자문위원회가 시청 대회의실에서 회의를 열고 2025 APEC 정상회의 성공 개최를 위한 홍보 방안을 논의하고 있다. 경주시 제공

올해 초 새롭게 구성된 홍보자문위원회는 홍보 분야의 전문성과 경험을 갖춘 위원들로 꾸려져 매 분기 회의를 열고 시정홍보 방향 설정 등에 대한 자문 역할을 맡고 있다.

위원들은 지난 19일 시청 대회의실에서 회의를 열고, 다음달 10일부터 사흘간 열릴 '제52회 신라문화제&2025 실크로드페스타'와 10월 31일 개막하는 APEC 정상회의 준비 상황을 공유했다.

이어 경주를 세계에 효과적으로 알릴 홍보 방안을 논의한 뒤, 명절을 앞두고 고향사랑기부제 등 현안 알리기에도 힘써줄 것을 당부했다.

백재욱 위원장은 "홍보자문위원회가 경주시를 알리는 선봉에 서 있다는 자긍심으로, 내외국인들에게 좋은 이미지를 심어줄 수 있도록 다양한 방법으로 힘을 보태겠다"고 말했다.

손기복 경주시 홍보담당관은 "앞으로도 중앙부처, 경북도와 협력해 APEC 성공개최를 위한 준비에 최선을 다하겠다"며 "남은 기간 끝까지 관심과 애정을 당부드린다"고 밝혔다.

