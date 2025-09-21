유엔서 각국 팔레스타인 국가인 정 앞두고…이, 가자시티 맹공

각국이 팔레스타인을 국가로 인정할 유엔 총회를 앞두고 이스라엘군이 가자지구 북부 가자시티에 맹공을 이어가면서 사망자가 속출했다.



20일(현지시간) 로이터통신에 따르면 가자지구 보건부는 이날 이스라엘군이 가자시티를 비롯한 가자지구에서 지하 갱도 등을 공격해 팔레스타인인 최소 60명이 사망했다고 밝혔다.

가자지구 남쪽으로 떠나는 피란민. AFP연합뉴스

지난 15일 가자시티 장악을 위한 지상 작전을 개시한 이래 공세의 고삐를 늦추지 않고 있는 것이다.



이스라엘군은 가자시티 동부 교외 지역을 장악했고 남은 인구 대부분이 머무는 가자시티 중부와 서부 지역으로의 진격을 위한 거점인 셰이크 라드완과 텔 알하와 지역을 집중 폭격했다.



고층 건물을 겨냥한 공격도 병행해 지난 2주간 가자시티 내 고층건물 약 20채가 파괴된 것으로 추정된다.



아직 가자시티에 주민들이 남아있는 상황에서 이스라엘의 집중 공격으로 인해 사망자가 계속 나오고 있다.



이스라엘군은 이달 초부터 현재까지 50만명 이상이 가자시티를 떠난 것으로 파악한다. 가자시티 인구는 100만명 정도인 것으로 알려졌다.



그러나 하마스는 현재까지 약 30만명이 피란길에 올랐고 이스라엘 인질을 포함한 약 90만명이 여전히 가자시티에 남아있다고 주장한다.



아울러 하마스는 지난 8월 11일 이후 이스라엘군의 공격으로 가자시티 내에서 주택 1천800채와 피란민 텐트 1만3천개가 파괴됐다고 보고 있다.



오는 23일 미국 뉴욕에서 열리는 유엔 총회 고위급 회기를 계기로 여러 국가가 팔레스타인을 국가로 인정하겠다는 입장을 발표하며 이스라엘 압박에 나설 태세지만 이스라엘은 아랑곳하지 않고 가자지구에 대한 공세를 이어가는 분위기다.



로이터통신 등 외신에 따르면 현재까지 프랑스, 영국, 호주, 캐나다, 벨기에, 룩셈부르크 등 10개국이 이번 유엔 총회에서 팔레스타인을 국가로 공식 인정한다는 방침이다.



팔레스타인 자치정부에 따르면 팔레스타인을 주권 국가로 인정하는 나라는 유엔 회원국 193개국 중 148개국(바티칸 포함)이다.



각국의 팔레스타인 국가 인정은 가자 전쟁 종식의 외교적 해결책으로 추진돼 왔다.



프랑스와 사우디아라비아가 이를 주도해왔으며, 지난 12일 유엔총회에서 팔레스타인 문제의 평화적 해결 방안으로 '두 국가 해법'의 이행을 지지하는 결의가 채택되기도 했다.



이 결의에는 한국을 포함한 142개국이 찬성했고 미국과 이스라엘 등 10개국은 반대했으며 12개국은 기권했다.



미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 두 국가 해법에 전세계가 희망을 걸고 있으나 이스라엘과 팔레스타인에서는 그런 기대가 작다고 전했다.



다 죽어가는 두 국가 해법을 되살리기 위해 프랑스와 영국 등이 나서서 팔레스타인을 국가로 인정할 예정이지만 현실적으로 통할 것인지에는 의문이 적지 않다는 것이다.

