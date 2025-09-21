현대차 “美 관세 부과, 車값 인상 직결 아냐”

호세 무뇨스(사진) 현대자동차 사장은 미국의 관세 부과가 곧바로 미국 내 차량가격 인상으로 직결되는 것은 아니라면서, 관세가 부과된 지금이야말로 스마트하게 행동해야 할 때라고 밝혔다.

무뇨스 사장은 지난 18일(현지시간) 미국 뉴욕 더 셰드에서 ‘2025 최고경영자(CEO) 인베스터 데이’ 발표를 마친 뒤 기자들과 만나 도널드 트럼프 미 행정부의 관세 부과에 대한 대응전략에 대해 “가격은 수요·공급과 연관이 있지 관세와 연관이 있는 게 아니다”며 이같이 말했다. 다만, 관세는 비용과 연관이 있다라고 한 그는 “우리가 해야 하는 일은 수요와 공급을 시장 안에서 밸런스 있게 잘 맞추고 최대한 수요를 창출할 수 있는 것을 찾아보는 게 핵심”이라며 “지금은 시장에서 스마트하게 행동해야 하는 때라고 본다”고 했다.

한국은 지난 4월부터 적용된 대미 수출 자동차 관세 25%를 15%로 인하하도록 7월에 미국과 합의했으나 관세협상 후속 협의가 지지부진하면서 자동차 25% 고율 관세가 유지되고 있다. 반면 일본산 자동차는 지난 16일부터 15%로 낮아져 미국 시장에서 경쟁이 치열한 한·일 자동차 관세가 역전돼 국내 자동차업계 부담이 커졌다. 하지만 무뇨스 사장은 “관세로 인해 비용은 올라가겠지만 매출을 높이면 되고, 매출을 높이면 마진도 좋아진다”면서 “(현대차의) 전체적인 생태계를 더 좋은 기술과 품질, 공장, 공급망 등으로 구축하게 되면 좋은 성과를 유지할 수 있을 것”이라고 자신감을 내비쳤다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지