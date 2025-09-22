‘ML 전설’ 커쇼 마지막 홈경기… “굿바이 다저스”

미국프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스(LA) 다저스의 클레이튼 커쇼가 지난 20일 미국 캘리포니아주 LA 다저스타디움에서 열린 샌프란시스코 자이언츠와 홈 경기에 선발 등판해 5회 1사 상황에서 마운드를 내려오며 팬들에게 인사하고 있다. 커쇼는 전날 기자회견을 열어 “올 시즌이 끝나고 은퇴한다. 건강하게 시즌을 마칠 올해가 은퇴할 시기라는 생각이 분명해졌다”고 밝혔다. 커쇼는 정규리그 홈 고별 등판이었던 이날 4.1이닝 4피안타 4볼넷 6탈삼진 2실점으로 물러났다. 올 시즌 20경기 10승2패 평균자책점 3.53의 준수한 활약을 펼친 커쇼는 2006년 신인 드래프트 전체 7순위로 다저스 유니폼을 입은 뒤 2008년 빅리그에 데뷔해 통산 18시즌 453경기 2849이닝을 소화하며 222승96패 평균자책점 2.54 탈삼진 3045개를 기록 중이다. 내셔널리그 사이영상 3차례(2011·2013·2014년)와 최우수선수(MVP)도 한 번(2014년) 수상했다.

<연합>

