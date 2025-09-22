신세계 센텀시티, 핫한 복합몰로 새단장

세계 최대 규모를 자랑하는 신세계백화점 센텀시티가 또다시 변신에 나섰다. 신세계백화점은 부산 센텀시티몰 내 기존 면세점으로 운영되던 공간을 백화점 매장으로 전환해, 지하 1층을 새롭게 선보인다고 22일 밝혔다.



지난해 12월 800평 규모의 스포츠 슈즈 전문관을 선보인 데 이어, 이번에는 중대형 점포 한 개 층 수준인 1900평 규모로 새 매장을 열었다. 이번 새 단장을 통해 부산 지역 최초로 들어선 ‘헬로키티 애플카페’(사진)와 네이버웹툰, 인기 IP(지식재산권)를 결합한 굿즈숍 ‘엑스스퀘어’가 크게 자리 잡는다. 스투시, 슈프림 등 글로벌 브랜드를 품은 ‘EE플레이스’, 프리미엄 짐웨어 브랜드 ‘본투윈’까지 MZ고객을 사로잡을 20여개 브랜드도 함께 들어선다.



지역 점포 최초로 2년 연속 거래액 2조원을 달성한 센텀시티몰은 대규모 매장화를 통해 몰과 백화점 간 서큘레이션(순환)이 더욱 활발히 이뤄지며 매출 시너지를 극대화할 수 있게 됐다.

