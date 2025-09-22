中 황금연휴·무비자 허용… 유통가 “큰손 유커 잡자” 분주

국내 유통업계가 ‘유커(游客·중국인 단체 관광객)’ 맞이 준비에 들뜬 모습이다. 중국의 한한령(限韓令·한류금지령)과 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 급감했던 중국인 방한 관광객이 다시 늘고 있는 가운데 29일부터 내년 6월 말까지 중국인 단체 관광객(3인 이상) 대상으로 한시적 무비자 제도가 시행되고, 중국 황금연휴인 국경절(10월 1~7일) 및 시진핑 국가주석의 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 참석 등과 맞물려 ‘유커 특수’가 기대되면서다.

코로나19 사태가 진정된 2023년 8월 방한한 중국인 단체관광객이 쇼핑을 하기 위해 서울 중구 명동 롯데면세점에 들어가고 있다. 세계일보 자료사진

22일 한국관광공사에 따르면 2016년 807만명에 달했던 중국인 방한 관광객은 한국의 주한미군 사드(고고도미사일방어체계) 배치 결정에 따른 한한령 영향으로 이듬해 416만명으로 반 토막 났다. 이후 2019년 602만명으로 회복하나 싶었던 중국인 관광객 수는 코로나19가 터지고 확산한 2020∼2022년 급감해 3년간 107만명 정도에 그쳤다. 다행히 코로나19가 잠잠해진 2023년 이후 중국인 관광객이 빠르게 늘면서 지난해 460만명이 한국을 찾았다. 올해는 더 많아져 1~7월에만 313만명이 방한했다. 지난해 동기(268만명)보다 45만명가량 많고, 코로나19 이전인 2019년 동기(332만명) 수준에 근접했다.



국내 백화점·면세점·호텔 업계 등은 이번 무비자 제도와 함께 중국 황금연휴, 시 주석의 11년 만의 방한 이슈가 유커 확대에 불을 지필 것으로 보고 중국인 맞춤형 결제시스템을 도입하는 등 분주하게 움직이고 있다. 특히 6개월간 지속될 무비자 제도에 거는 기대가 크다. 중국 단체 관광객이 29일부터 무비자로 들어와 최대 15일간 한국 전역(제주도는 30일)을 자유롭게 여행할 수 있는 만큼 지갑도 많이 열 것으로 보이기 때문이다.



롯데백화점은 모든 지점에서 위챗페이로 당일 800위안 이상 결제 고객에게 40위안 상당의 할인 쿠폰을 증정한다. 삼성물산 브랜드를 구매하면 5% 즉시 할인도 해준다. 신세계백화점은 다음 달 12일까지 ‘신세계 글로벌 쇼핑 페스타’를 열고 패션·코스메틱·건강식품 등 외국인 선호 카테고리에서 패션·뷰티 상품을 할인한다. 중국 관광객이 유니온페이 카드로 결제하면 다음 달 31일까지 카드당 최대 1회 10% 즉시 할인받을 수 있고, 위챗페이로 결제할 경우 1000위안 이상 구매 시 50위안 할인 쿠폰을 준다.

현대백화점도 12월까지 국내외 온라인 여행사와 협업해 패션·뷰티·식품 등 수요가 높은 브랜드 할인 및 기프트 증정 행사를 진행할 예정이다. 중국 국경절 연휴에는 유니온페이와 협업해 구매 금액대별 할인 혜택을 제공하는 등 맞춤형 프로모션을 선보일 계획이다.



오랫동안 실적이 시원찮았던 면세점들도 ‘유커 특수’를 누리기 위해 사활을 걸고 있다. 면세업계는 전 세계 ‘가성비 트렌드’와 함께 국내 ‘올다무(올리브영·다이소·무신사)’로 불리는 저가 유통 신흥 강자에 고객층을 빼앗기고 있는 상황이다.

한국관광공사 ‘2025년 1분기 외래관광객 조사’에 따르면 외국인들이 가장 많이 찾은 쇼핑 장소는 로드숍(49.4%)으로 대형 쇼핑몰(37.5%)과 시내 면세점(25.5%)을 크게 앞섰다.

이에 롯데면세점은 최근 중국 광저우 CITS 여행사, 칭다오여유그룹과 중국인 관광객 유치를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 다음 달 1~12일 시내점에서 알리페이와 위챗페이로 100달러 이상 구매 시 구매 금액별로 1만~8만8000원까지 적립금 LDF페이를 증정한다. 신라면세점도 중국 현지 여행업체와 손잡고 마이스(MICE)와 인센티브 단체 등 소규모 고부가가치 단체 유치를 위해 적극적으로 나서고 있다. 신세계면세점은 온라인몰에서 다음 달 7일까지 요일별 혜택과 함께 12% 할인 쿠폰, 최대 10만원 추가적립금, 면세포인트 증정 등의 할인 행사를 진행하기로 했다.



신라스테이·롯데시티호텔 등 비즈니스호텔들도 국내외 여행사 및 자사 면세점과 연계해 관광객 유치에 나서고 있다.

