세계일보

검색

편리하네… 삼성, 이동형 스크린 ‘더 무빙스타일’ 출시

입력 : 2025-09-22 02:12:44 수정 : 2025-09-22 02:12:43
삼성전자 제공

인쇄 메일 url 공유 - +

삼성전자 모델이 화면과 스탠드를 분리해 자유롭게 사용할 수 있는 무선 이동형 스크린 신제품 ‘더 무빙스타일’을 체험하고 있다. 신제품은 분리형 스크린 뒷부분에 손잡이 형태의 ‘일체형 킥스탠드’를 결합해 스크린을 원하는 곳에 올려놓고 각도를 조절하며 편리하게 콘텐츠를 즐길 수 있다. 삼성전자는 22일부터 삼성닷컴을 통해 더 무빙스타일 사전 구매 예약을 진행한다.


삼성전자 제공 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

박보영 '뽀블리의 미소'
  • 박보영 '뽀블리의 미소'
  • [포토] 고윤정 '반가운 손인사'
  • 임지연 '매력적인 미소'
  • 손예진 '해맑은 미소'