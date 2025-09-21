美 의원 “조지아 구금 사태 매우 끔찍”… 한국인 전문직 취업비자 법안 재발의 [뉴스 투데이]

미국 연방 하원에서 한국인을 대상으로 한 전문직 취업비자를 신설하는 법안이 추가로 발의됐다. 미국 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리공장 건설 현장에서 한국인 300여명이 이민당국에 체포·구금됐다가 풀려난 이후 현지에서 비자 제도 개선 요구가 잇따른 결과다.

미 민주당 소속 톰 수오지 하원의원은 19일(현지시간) 뉴욕시 퀸스 더글러스턴의 지역구 사무실에서 기자회견을 열고 전문직 비자(E-3) 쿼터에 한국을 추가하는 내용의 법안을 재발의했다고 밝혔다. E-3는 본래 호주 국적이면서 직무 수행에 학위가 필요한 전문직 종사자를 대상으로 마련됐는데, 새 법안은 여기에 한국 국적자도 포함한다는 내용을 담고 있다. 호주는 2004년 미국과 자유무역협정(FTA)을 체결하면서 별도 입법을 통해 매년 1만500개의 전문직 비자 쿼터를 확보했지만 해마다 모든 쿼터를 채우지 못하고 있다.

미국 민주당 소속 톰 수오지 하원의원(왼쪽 다섯번째)이 19일(현지시간) 뉴욕시 퀸스 더글러스턴의 지역구 사무실에서 E-3 전문직 비자 확대 관련 법안 발의 기자회견을 한 뒤 한인단체 관계자들과 기념 촬영을 하고 있다. 뉴욕=연합뉴스

지난해에도 같은 내용을 담은 법안이 발의했지만 처리되지 않았다. 수오지 의원은 법안 재발의 배경으로 조지아주에서 벌어진 한인 구금·체포 사태를 거론하면서 “미국이 좋은 친구를 어떻게 대하는지를 시각적으로 매우 끔찍한 장면으로 보여줬다”고 목소리를 높였다.

수오지 의원은 “나와 뜻을 같이하는 의원으로 캘리포니아 출신 한국계 미국인 영 김 의원(공화·캘리포니아)이 있다”며 김 의원이 이날 발의된 법안의 공동 발의자로 참여했음을 알렸다.

앞서 김 의원은 이와 별개로 지난 7월 미 연방 하원에 연간 최대 1만5000개의 한국인 전용 전문직 취업비자(E-4) 신설을 골자로 하는 H.R.4687 법안을 발의한 바 있다. ‘파트너 위드 코리아’로도 불리는 이 법안은 역시 2013년부터 미국 의회 회기가 돌아올 때마다 발의됐지만 통과되지 못했다.

최근 조지아주 구금 사태로 비자 제도 개선이 필요하다는 여론이 확산한 상황에서 법안 통과 여부가 주목된다. 브라이언 켐프 조지아 주지사는 지난 16일 조지아주 애틀랜타 리비안 전기자동차 공장 착공식에서 “이번 사건은 현대만의 문제가 아니다. 미국 전역의 상당수 기업이 똑같은 문제를 겪으며 많은 혼란이 발생하고 있다”며 “비자 제도가 개선돼야 한다”고 요구했다. 미 의회조사국(CRS)도 지난 12일 한·미 관계 동향을 담은 보고서에서 조지아주 구금 사태가 양국 관계에 악영향을 주고 있다고 분석하며 하원에 계류된 김 의원의 법안에 대해 “한국 국적자에 대한 고숙련 비자를 제공할 수 있다”고 평가했다.

