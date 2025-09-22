[이코노 브리핑] 하나금융, 자폐성 장애인 일자리 창출 지원 외

하나금융, 자폐성 장애인 일자리 창출 지원

하나금융은 자폐성 장애인의 일자리 창출을 지원하기 위해 한국자폐인사랑협회와 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다. 하나금융은 그룹이 소유하고 있는 유휴공간을 카페로 단장해 바리스타를 꿈꾸는 자폐성 장애 청년을 채용하기로 했다. 또한 유언대용신탁, 후견신탁 등을 활용해 이들의 생활자금 관리를 돕는다. 함영주 하나금융 회장(사진 오른쪽)은 “자폐성 장애인과 돌봄가족이 함께 성장하며 행복을 나누는 포용적 사회 조성에 그룹이 앞장서겠다”고 말했다.

2차 소비쿠폰, 스미싱 소비자경보 ‘경고’ 상향

22일 시작되는 2차 민생회복 소비쿠폰 신청·지급을 앞두고 금융당국이 관련 스미싱 피해를 경고하는 소비자경보를 기존 ‘주의’ 등급에서 ‘경고’로 상향했다. 금융감독원은 21일 “금융회사가 발송하는 2차 민생회복 소비쿠폰 관련 소비자 안내에는 ‘인터넷 주소 바로가기(URL)’가 일절 포함돼 있지 않다”며 “소비쿠폰 신청·지급 명목으로 전달받은 URL을 절대 클릭하지 말라”고 안내했다. 금감원에 따르면 지난 1차 소비쿠폰 지급 기간 중 430건의 스미싱 문자와 함께 악성앱 유포 사례가 확인됐다.

증권사 RP 보유액 100조 돌파 사상 최고치

국내 증시 활황으로 시중에 유동성이 대폭 늘어나면서 일반 투자자들에게 팔린 증권사 환매조건부 채권(RP)의 값어치가 100조원을 넘어 사상 최대치 기록을 경신했다. 21일 금융투자협회에 따르면 국내 증권사의 대고객 RP 매도 잔고는 지난 18일 기준 101조3262억원에 달해 역대 최대 기록을 다시 세웠다. RP 매도 잔고는 금융회사가 아닌 시중 개인·법인 고객에게 팔린 RP의 총 값어치를 뜻한다. RP는 증권사가 일정 기간 뒤 매입해준다는 약속과 함께 유통하는 채권이다.

