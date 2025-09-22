아이부터 부모님까지… 맞춤형 활력 전한다 [추석선물특집]

맞춤형 영양과 건강 관리(웰니스)에 대한 유행이 확산하면서 건강기능식품(건기식)을 찾는 수요가 꾸준히 늘고 있다. 최근 건기식은 기본적인 멀티비타민은 물론 성별과 연령대별로 최상의 효과를 낼 수 있는 맞춤형 제품까지 다양하게 출시되고 있어 명절 선물로도 큰 인기를 끌고 있다.

정관장 알엑스진 홍삼오일.

◆KGC인삼공사



KGC인삼공사는 남성의 전립선 건강을 위한 건기식 정관장 ‘알엑스진’을 출시했다. 2018년부터 5년간 연구한 결과 홍삼오일이 남성의 전립성 건강에 도움을 준다는 점을 과학적으로 확인했다. 2022년 식약처로부터 개별인정형 기능성 원료로 공식 인정을 받으며 특허로 등록했다.



‘홍삼오일 알엑스진 클린’은 홍삼오일이 주원료인 제품으로 2023년 출시 후 6차례 완판 행진을 이어간 인기 제품이다. 한 뿌리당 0.05g만 추출되는 귀한 원료인 홍삼오일은 12주 섭취로 전립선 비대와 연관이 있는 DHT전환효소를 억제할 수 있고 전립선 증상점수(IPSS) 감소, 국제발기능지수(IIEF) 개선 효과성 등을 확인했다.

김소형 산삼 배양근 침향환.

◆키친앳홈



쇼핑몰 키친앳홈에서 한가위 명절을 맞아 ‘김소형 산삼 배양근 침향환’ 특별할인 행사를 한다.



침향은 침향나무가 각종 감염으로부터 자신을 지키기 위해 분비한 수액이 굳어진 것을 말한다. 한 그루에서 아주 적은 양만 채취할 수 있고 예로부터 왕과 귀족들이 독차지했던 희귀한 원료로 사향, 용연향과 함께 세계 3대 향으로 꼽힌다.



김소형 산삼 배양근 침향환에는 사포닌이 홍삼보다 7배 이상 함유된 산삼 배양근을 첨부했다. 키친앳홈은 “피로를 자주 느끼고 땀을 많이 흘리거나 추위를 잘 타는 경우, 자신감이 떨어지고 지구력을 향상시켜야 하는 경우, 연로해 기력이 떨어진 경우 등 소중한 사람을 위한 선물로 추천한다”고 말했다.

키 성장 영양제 ‘키클래오042’.

◆뉴메드엘앤비



키 성장의 골든타임을 보내고 있는 초등학생 아이가 있다면 ‘키 크는 영양제’는 좋은 선물이 될 수 있다.



‘키클래오042’는 국내 최초 식약처가 인정한 키 성장 기능성 원료인 HT042를 개발한 뉴메드 산하 유통전문 판매법인 ‘뉴메드엘앤비’가 선보이는 어린이 키 성장 건강기능식품이다.



키클래오042의 핵심 원료인 HT042는 황기, 가시오갈피, 한속단 3가지 약재를 균형 있게 배합해 만들어진 100% 천연물 기반의 원료다. 만 7~12세 학령기 어린이를 대상으로 인체 효능 평가에서 3개월 섭취 시 평균 2.25㎝의 키 성장 효과를 보였다. 특히 24주간 진행된 또 다른 임상을 통해 성호르몬이나 뼈나이(골연령)에 영향을 주지 않으면서 키 성장을 유도하는 것으로 나타났다.

에치와이(hy) 추석 특별 기획전 제품들.

◆에치와이(hy)



hy는 추석을 맞아 특별 기획전을 진행한다. 신제품, 홍삼·녹용, 비타민·서플리먼트, 건강즙 4개 카테고리로 저가부터 프리미엄까지 다양한 선물세트로 소비자 선택 폭을 대폭 넓혔다.



기획전 상품은 최대 40% 할인한다. 추석 신제품 3종인 △발휘 발효녹용원보 △발효녹용정 소리잔 세트 △브이푸드 관절엔 트리플 솔루션은 구매 후기를 작성하면 ‘브이푸드 월간영양’을 증정한다. 또 9월 한 달간 프레딧 건강식품을 50만원 이상 구매한 고객은 추첨을 통해 ‘광주요 자기세트’를 선물한다.



참여형 이벤트도 운영한다. 추석 선물로 가장 기대되는 제품을 댓글로 남긴 고객을 대상으론 추첨을 통해 ‘멀티비타민 이뮨샷’을 제공한다.

검가드 오리지널에스.

◆동아제약



부모님 건강 중 자칫 놓치기 쉬운 이슈가 구강 관리다. 나이가 들수록 항균작용을 하는 침 분비가 줄어들어 입마름을 가속한다. 또 구강의 자정작용이 원활하지 않으면 양치 후에도 구취가 발생하고 프라그가 잇몸과 치아 사이를 파고들어 치아 상실로 이어질 수 있다. 발치 후엔 임플란트 등 보철 치료를 받게 되는데, 치료 후 대표적인 필수 아이템으로 ‘검가드’가 꼽힌다.



검가드는 연세대 치과대학과 함께한 임상 연구에서 높은 예방 효과를 입증한 제품으로, 치은염 및 경도의 치주염 환자 92명에게 6주간 검가드를 사용하게 했더니 잇몸 염증 정도가 50.9%, 잇몸 출혈빈도가 56.9%나 감소했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지