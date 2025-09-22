동화 캐릭터 테마존에 오싹한 ‘호러’까지… 추억을 선물해요 [추석선물특집]

에버랜드 가을 축제 ‘오즈의 마법사’ 포토타임.

◆에버랜드

삼성물산 리조트부문 에버랜드는 소설 ‘오즈의 마법사’를 테마로 한 가을축제 ‘에버랜드 오브 오즈’를 진행한다. 11월16일까지 두 달여간 펼쳐지는 이번 축제에서는 밝고 즐거운 에메랄드 시티, 어둡고 오싹한 블러드 시티 등 상반된 분위기의 테마존을 구성해 고객들에게 즐거움을 선사한다.

1만㎡ 규모의 축제 정원인 포시즌스 가든은 오즈의 마법사 캐릭터들과 함께 가을 정취를 느낄 수 있는 ‘에메랄드 시티’로 변신했다. 원작 속 에메랄드 시티를 상징하는 초록색을 메인 색으로 정원 전체를 호박 조형물, 가을꽃 등으로 꾸몄다.



캐릭터별 테마존도 조성했다. 주요 테마존은 넷플릭스 오징어게임으로 알려진 채경선 미술감독이 연출에 참여해 스토리와 완성도를 높였다. 중앙 분수에는 토네이도에 휩쓸려 먼치킨랜드에 떨어진 도로시 집을 마련했고, 마법사 오즈가 타고 온 열기구 등 테마공간을 곳곳에 꾸렸다.



도로시의 강아지 토토가 사라졌다는 이야기를 따라 포시즌스 가든에서 선착순으로 체험키트를 받아 방 탈출 미션을 수행하는 ‘오즈 탐정 사무소’ 현장 이벤트도 다음 달까지 진행한다. 오즈의 마법사 캐릭터들과 댄서들이 공연하고 고객들과 사진 촬영을 하는 포토타임도 하루 3~4회씩 진행한다.



올가을 새롭게 펼쳐지는 ‘스마일리 펌킨 퍼레이드’는 이번 축제 하이라이트다. 레니, 라라, 베이글 등 에버랜드 캐릭터가 오즈의 마법사 주인공으로 변신해 퍼레이드카에 등장하고 40여명의 캐릭터, 댄서들이 매일 1회 행진한다. 이번 퍼레이드에는 로봇 전문기업 레인보우로보틱스의 4족 보행로봇 ‘RBQ 시리즈’ 2대가 합류한다. 로봇이 동역학 기반 제어와 인공지능(AI) 보행 기능을 결합해 실제 퍼레이드에서 공연하는 건 국내 최초다.

롯데월드 어드벤처 포켓몬 월드 어드벤처 ‘고스트 파티’.

◆롯데월드



롯데월드 어드벤처는 추석 연휴에 호러(공포) 요소를 강화한 가을 시즌 축제 ‘포켓몬 월드 어드벤처:고스트 대소동’을 진행한다. 실내 공간인 어드벤처는 귀여운 고스트 타입 포켓몬이 가득한 ‘포켓몬 월드 어드벤처’로, 야외 공간 매직 아일랜드는 좀비가 점령한 ‘호러 아일랜드’로 꾸몄다.



가족 고객을 대상으론 최초의 포켓몬 스테이지 쇼 ‘포켓몬 월드 어드벤처:고스트 파티’를 개최한다. 고스트 타입 포켓몬, 피카츄 등 여러 포켓몬이 신나는 댄스파티를 벌인다는 스토리를 기반으로 중독성 있는 안무로 구성된 고객 참여형 플래시몹 공연이다. 이번 공연은 어드벤처 1층 가든 스테이지에서 진행하고 평일은 일 1회(오후 4시10분), 주말·공휴일에는 일 2회(오전 11시30분, 오후 4시10분) 확대 운영한다.



연인과 함께하기 좋은 호러 콘텐츠도 마련했다. 지난해 관람객들로부터 높은 평가를 받았던 ‘스트리트 호러 쇼:더 마리오네트’는 좀비 배역을 새로 투입해 호러 요소를 강화했다.



민속박물관은 새 방 탈출 게임 ‘파란’을 26일에 오픈한다. ‘파란’은 메인 연기자가 참가자에게 역할을 부여하는 ‘참여형 롤플레잉 콘텐츠’를 도입해 높은 몰입감을 제공한다. 롯데월드 아쿠아리움에선 다음 달 5일부터 9일까지 바다사자와 수달에게 추석 특식을 제공한다. 한복을 입은 아쿠아리스트가 생태설명회와 현장 이벤트를 진행해 가족 모두에게 즐거운 추억을 선사한다.

서울랜드 ‘한가위 골목놀이터’.

◆서울랜드



서울랜드는 다음 달 3일부터 12일까지 삼천리동산 일대에서 추억의 명절 분위기를 즐길 수 있는 ‘1988 한가위 골목놀이터’ 이벤트를 개최한다. 공연과 불꽃놀이도 진행해 방문객들에게 즐거움을 선사한다.



1988 한가위 골목놀이터에선 골목에서 ‘우리동네 골목대장!’과 ‘1988 골목놀이터’ 체험을 즐길 수 있다. 다음 달 5~7일 골목의 터줏대감인 골목대장 명수와 랜드문구사 박옥순 사장님, 뉴페이스인 쌀집아저씨 김씨아저씨가 방문객들을 맞이한다. 방문객들은 골목대장들과 추억의 게임대결을 할 수 있다. 왕제기를 차 정해진 바구니에 넣는 ‘제기왕’과 딱지 뒤집기 ‘딱지왕’ 등으로 구성됐다.



여러 골목 놀이 체험도 준비했다. 랜드오락실에서는 레트로(복고풍) 게임기를 설치했고, 골목길에선 전통 골목 놀이 체험이 가능하다. 우리나라 전통놀이인 굴렁쇠 굴리기, 딱지치기, 투호 놀이를 비롯해 콩주, 깃털 제기 등 일본, 중국의 해외 전통놀이도 체험할 수 있다. 방문객이 직접 대형 윷을 던져 운세를 알아보는 윷점풀이, 한가위 보름달 기운을 담아 소원을 비는 ‘소원문’ 쓰기도 마련했다.



화려한 불꽃놀이도 펼쳐진다. 조명과 다채로운 군무, 대형 발광다이오드(LED) 모니터를 활용한 야간 공연 ‘루나, 빛의 전설’이 열리고 시작되는 대형 불꽃놀이는 한가위 보름달과 함께 멋진 야간 풍경을 선사할 예정이다.

