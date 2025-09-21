우주소녀 다영 "다이어트 약 먹고 실신, 5초간 기억 사라져"

우주소녀 다영이 다이어트 약의 부작용에 대해 경고했다. 유튜브 채널 '유빈의 스포뚜라이뚜' 영상 캡처

그룹 우주소녀 다영이 다이어트 약의 부작용에 대해 경고했다.

지난 20일 유튜브 채널 ‘유빈의 스포뚜라이뚜’에는 ‘이 갈고 나온 핫걸들을 이길 방법은 없음 | 유빈의 스포뚜라이뚜 EP12. 다영 & 채연’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 유빈은 “보통 사람들이 걸그룹한테 가장 궁금해 하는 게 다이어트다”라면서 “가장 효과를 봤지만, 절대 다시는 하고 싶지 않은 다이어트가 무엇이냐”고 물었다.

다영은 “저도 다이어트를 너무 하고 싶어서 양약에 손을 댔다”면서 “이건 정말 살을 빼야 하는, 전문가의 진짜 도움이 너무 절실한 분들이나 의사가 먼저 권고해서 약을 먹어야 하는 게 아니라 저희처럼 그냥 미용 목적으로 다이어트를 원해서 하는 분에게는 정말 비추천한다”고 말했다.

다이어트 약 때문에 실신한 다영. 유튜브 채널 '유빈의 스포뚜라이뚜' 영상 캡처

다영은 “침대에서 일어나서 걸은 기억은 나는데 눈 뜨니 바닥이더라. 기억이 5초간 사라져 있었다”고 밝혔다.

그는 “문을 열면서 뒤로 쓰러져서 하마터면 머리 찍혀서 여기 없었을 수도 있다”고 말했다. 또 다영은 양약의 위험성을 느끼고 한약으로 바꿨지만, “그것도 비추천한다. 둘 다 똑같더라”면서 “약을 먹으면서 다이어트 하는 건 비추천한다”고 강조했다.

채연 역시 추천하지 않는 다이어트 방법에 대해 “어릴 때는 굶는 게 짱이었다. ‘할리우드 24시간’ 그걸 하고 많이 쓰러졌다”고 말했다.

채영이 시도한 극단적 다이어트 방법. 유튜브 채널 '유빈의 스포뚜라이뚜' 영상 캡처

“푸룬이 들어 있는 클렌저 주스만 24시간 동안 계속 먹는 다이어트를 했다”는 채연은 “그게 원래 이틀만 해야 하는데 3일을 했었다. 항상 3일차에 쓰러졌다”면서 “몇 개월에 한 번 하면 좋다고 하던데, 나는 한 달에 한 번씩 했다. 그러니까 사람이 픽픽 쓰러졌다. 굉장히 위험했다”고 말했다.

또, 채영은 “저는 빈혈이 있고 약간 저혈압이 있어서 더 위험한데, 그건 절대 추천하지 않고 싶다”며 “음료에도 당이 엄청 많다. 예전에는 그냥 1일 1식 하고 그냥 안 먹고 그랬는데, 이제는 당을 볼 줄 아니까 혈당 관리, 단백질 챙겨 먹기, 이렇게 해서 요즘은 건강하게 할 수 있는 방법을 찾은 것 같다”고 전했다.

유빈이 다이어트 경험에 대해 공감했다. 유튜브 채널 '유빈의 스포뚜라이뚜' 영상 캡처

이를 듣던 유빈은 “옆에서 아무리 안 된다고 얘기를 하도 다 겪어봐야 안다”며 공감했다.

