78세 이상벽 “母 101세, 지금도 맥주 한 잔…막내 北에 남아 평생 못 봤다”

MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 방송화면 캡처

방송인 이상벽이 101세 모친과 관련된 가족사를 공개하며 시청자들의 마음을 뭉클하게 만들었다.

지난 20일 방송된 MBN ‘속풀이쇼 동치미’에서는 ‘니들이 K-장녀 삶을 알아?’를 주제로 이상벽이 장남으로 살아온 삶과 가족에 관한 이야기를 털어놨다.

이날 이상벽은 “가끔은 저도 막내가 되고 싶었다. 중간에 끼긴 싫고”라며 장남으로서 느낀 무게를 솔직하게 전했다.

MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 방송화면 캡처

이어 “장남이기 때문에 평생 무한 책임이다. 집안 대소사는 말할 것도 없고, 모든 게 장남 책임인 것처럼 살았다. 동생들에게 힘들다고 말해본 적은 없다. 그래서 오늘은 좀 해보려고 한다”고 덧붙이며 가족에 대한 깊은 책임감을 드러냈다.

특히 이상벽은 “어머니가 아직 살아계시는데 9남매를 두셨고, 101세”라고 소개했다. 그는 “어머니가 지금도 정정하시다. 맥주도 한 잔씩 드시고 유머 감각도 좋으시다”고 밝혀 놀라움을 더했다.

MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 방송화면 캡처

그러면서 “어머니 계신 병원에 가족들이 가면 맨날 저만 꼭 1번으로 찾는다고 그러더라. 고향이 이북이다 보니 친척이 없어서, 더욱 제게 의지하신다”고 전했다.

또 그는 “사실 9남매에서 7남매가 됐다. 고향이 황해도다. 북에서 내려올 때 이북에 계시던 조부모님이 어린 동생을 봐주겠다고 해 남겨둔 게 이별이 됐다. 또 제 위로 형이 한 명 있었는데 2살까지 살고 일찍 죽어 제가 장남이 됐다”며 안타까운 가족사를 털어놨다.

이상벽은 이날 방송을 통해 장남으로서의 책임과 가족 간의 특별한 유대감을 동시에 보여주며 시청자에게 따뜻한 울림을 전했다.

한편, 1947년생으로 올해 78세인 이상벽은 KBS 교양 프로그램 ‘아침마당’, ‘TV는 사랑을 싣고’ 등을 진행하며 많은 사랑을 받았다. 현재 그는 ‘쎄시봉’ 전국 투어 MC로 활발히 활동 중이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지