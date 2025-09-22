고물가 속 파격 할인… 각양각색 선물 ‘눈길’ [추석선물특집]

GS25 2025년 추석 선물세트.

◆GS리테일



GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 추석을 맞아 ‘2025 우리동네 선물가게’를 테마로 선물세트 650여종을 선보였다. 고물가에 따른 실속 소비 트렌드에 맞춰 3만∼10만원대 선물세트 위주로 상품을 구성했다.



지난해 추석 연휴 인기 품목인 ‘소LA갈비세트(12만8000원)’를 포함해 ‘한우?한돈세트(12만8000원)’, ‘동원 튜나리챔(4만3900원)’, ‘쟌슨빌 프리미엄 소시지세트(6만5000원)’ 등을 대상으로 2+1 할인 행사를 진행한다. 샴푸, 바디워시, 트리트먼트 등 생활용품 세트도 1만~5만원대로 구성해 ‘가성비(가격 대비 성능)’를 높였다.



주류는 와인·사케·위스키·백주 등 160종을 1만원대부터 만나볼 수 있다. 대표 상품으로는 ‘레뱅 스윙 2입 패키지(1만4900원)’, ‘베스트셀러 칠레 2입 세트(1만9900원)’, ‘잭다니엘 3종 세트(3만9400원)’ 등이 있다. 건강·라이프 상품군도 강화했다. 비타민과 글루타치온 등 이중제형 건강기능식품 16종을 1+1 행사로 선보이고, 올 설 명절 건강 상품 판매 1위를 차지한 ‘한삼인 홍삼본골드(3만9800원)’도 1+1 특별 할인을 진행한다. ‘홍삼정 데일리타임(1만9900원)’도 합리적인 가격대로 준비해 고객 선택 폭을 확대했다.

세븐일레븐 추석 선물세트.

◆세븐일레븐



세븐일레븐은 건강식품과 청과, 수산, 미용, 소형가전 등 546개 상품을 준비했다. 여러 기획 상품과 제휴 할인 혜택을 마련해 고객이 선물을 선택하는 데 편의를 더했다. 특별한 선물을 원하는 고객들에게 상품 전문가들이 엄선한 ‘MD(상품기획자) 추천 상품 20선’을 선보였다.



60여년 전통의 포천대표음식 ‘이동소갈비(3㎏·8만8000원)’와 25년 전통의 부산 대표 한식당 사미헌의 ‘갈비탕(5㎏·7만원)’, ‘불고기 세트(4만5000원)’, ‘마블나인 한우 구이세트(2㎏·37만9000원)’, ‘마블나인 한우 꽃늑토 세트(450g·8만9000원)’ 등 6가지 카테고리의 상품 20종으로 구성됐다.



최근 3년간 가장 많이 판매된 20종의 베스트 상품도 마련했다. 베스트 20선 중 청송 사과, 상주 배등으로 구성한 청과 4종과 한우와 수입고기가 포함된 정육 4종, 굴비 세트와 제주 은갈치, 옥돔, 고등어 세트 수산 2종은 우수한 품질 상품과 지역 특산물로 구성해 맛과 신선함을 더했다.



실속형 상품 20종도 선보였다. 3만원대 가공·유지 선물세트부터 5만원대 헤어·바디케어 상품, 8만원대 한우 차돌박이 구이 세트 등으로 가성비 선물세트를 꾸렸다.

