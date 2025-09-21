‘2025 대한민국 독서대전’ 김포에 출판·도서관·문화예술 관계자 총출동

경기 김포시에 전국 출판업계와 도서관·문화예술계 주요 관계자들이 총출동했다. 국내 최대 규모의 ‘2025 대한민국 독서대전’이 19일부터 21일까지 3일간 김포한강중앙공원 일원에서 펼쳐졌다.

21일 시에 따르면 이번 축제를 위해 전담조직 추진협의회와 실무추진단들이 함께 만들어낸 본행사의 개막식이 19일 열렸다. 120여개의 참여부스가 설치되고 약 160개 프로그램이 본격적으로 진행됐다.

첫날 천선란 작가의 북토크를 시작으로 책과 맥주를 즐기는 북펍, 이예숙 작가 그림책 1인극, 이야기 듣는 멍멍이 등이 이어져 관람객들로부터 큰 호응을 얻었다. 개막식은 김포 마스코트인 포수·포미가 3D로 나타나는 영상이 어우러진 새로고침 버튼 퍼포먼스가 눈길을 사로잡았다.

독서문화 진흥에 기여한 개인과 단체의 공로도 기렸다. 이날 김영수 문화체육관광부 제1차관, 김병수 김포시장, 김종혁 김포시의회 의장 등 주요 인사와 시민들이 대거 참석해 자리를 빛냈다.

김영수 차관은 인사말을 통해 “국민이 책을 통해 성장하기 바라는 마음을 담아 책으로 새로 고침이란 주제로 다채로운 프로그램을 연중 선보였다”며 “올해 책의 도시로 선정된 김포에서 책 읽는 즐거움에 흠뻑 빠져보시기를 바란다”고 말했다.

김병수 시장은 “책은 스스로와 소통하는 연결고리이자 타인과 세상, 역사와 소통할 수 있는 변치않는 계기”라면서 “독서의 중요성과 소중함을 다시 깨달을 수 있도록 재미있고 쉽게 접근할 수 있도록 공을 들였다”고 소개했다.

토요일 독서대전에선 누구나 소개하고 싶은 책의 서평배틀인 ‘비블리오 배틀’이 한강중앙공원 메인무대에 올려졌다. 다음으로 일요일에는 독서골든벨, 도서관에서 듣는 청소년 음악 에세이와 엑시트 아카펠라의 공연 등이 분위기를 한층 끌어올렸다.

