대구시, ‘2025년 추석맞이 종합대책’ 마련

대구시는 ‘2025년 추석맞이 종합대책’을 수립·시행한다고 21일 밝혔다.

시에 따르면 이번 종합대책에는 시민 안전·민생 활력·시민 편의·온기 나눔 등 4개 분야 핵심 추진 과제들을 담았다.

추석을 맞아 대구 중구 서문시장에 장을 보러 방문한 사람들로 붐비고 있다. 대구=연합뉴스

추석 연휴 기간 성묘객 증가에 따른 산불 위험에 선제적으로 대응하기 위해 올해 처음으로 산불방지대책본부를 운영한다. 추석 연휴에도 응급의료 체계를 정상 가동할 수 있도록 응급의료 상황실 10개 반을 운영하고, 야간 운영 공공약국 및 달빛어린이병원 확대 운영으로 보건 분야 공백도 최소화할 방침이다.

시는 화재·안전사고 예방을 위해서는 다중이용시설 안전관리 이행 실태 점검, 건설공사장 합동점검 등에 나선다. 추석 특수를 맞아 민생경제에 활력이 돌 수 있도록 명절 연휴와 연계한 '대구 소비 진작 특별대책 주간'(9월12일~10월31일)도 운영한다.

이 기간 골목상권 내 점포에서 1만원 이상 구매한 시민들은 1만원 한도 안에서 10％ 할인을 지원받고, 전통시장 이용 고객들은 구매 영수증 합산 금액별로 온누리상품권이나 라면, 키친타월 등 다양한 생필품을 사은품으로 받는다.

이와 함께 10월 2일부터 3일간 두류정수장 일대에서 지역 우수 농·특산물을 시중 가격보다 10∼30％ 저렴하게 판매하는 '농·특산물 직거래장터'를 운영할 예정이다. 또 물가 대책종합상황실을 운영하며 불공정행위 지도·점검을 강화하고 성수품과 농수축산물, 주요 생필품 등의 물가 안정에도 힘을 쏟을 계획이다.

대구시는 귀성객·여행객 증가로 교통 혼잡이 예상되는 동대구역과 요금소 진·출입로 등 주요 도로에 경찰력을 집중적으로 배치하고, 공공기관 등 785곳 주차장을 무료 개방해 시민 교통 불편을 최소화할 방침이다. 이 밖에 추석 전날과 당일을 제외한 기간에 쓰레기 수거를 지속해 시민 불편을 줄일 계획이다.

추석 명절 기간 취약계층이 소외되지 않도록 거동이 불편한 어르신들에게 식사 배달 서비스를 제공하고, 결식아동 급식 공백을 예방하기 위해 임시 급식카드 발급, 부식·식품권 제공 등에 나선다.

김정기 대구시장 권한대행은 "공직자가 노력하는 만큼 시민들이 편안하고 안전한 추석 연휴를 보낼 수 있다"며 "논의된 대책들이 잘 이행될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

