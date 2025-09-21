대구보건대학, ‘대학-주민 커뮤니티센터’ 북구·군위군에 구축

글로컬대학 대구보건대학교는 한달빛공유협업센터가 지역사회 문제 해결을 위한 소통 거점인 ‘대학-주민 커뮤니티센터’를 대구 북구와 군위군에 잇달아 열고 본격적인 협력 활동에 나섰다고 21일 밝혔다.

군위군 대학-주민 커뮤니티센터 현판식 행사를 마치고 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 대구보건대학교 제공

이번 커뮤니티센터 구축은 라이즈(지역혁신중심 대학지원체계·RISE) 사업 청년친화형 지역사회문화조성 과제의 일환으로 추진했다.

대학 측은 지난 4일 대불노인복지관에서 ‘대구 북구 대학-주민 커뮤니티센터’ 현판식을 가졌다. 이어 17일에는 군위군 삼국유사교육문화회관에서 ‘군위군 대학-주민 커뮤니티센터’ 현판식을 가졌다.

문을 연 커뮤니티센터는 향후 지역 협력의 거점 공간으로서, 대학과 주민 간 정보 교환을 통해 보건의료서비스 지원을 강화하고 관련 지역 문제를 함께 해결해 나가는 역할을 수행하게 된다.

황보서현 한달빛공유협업센터장은 “대구 북구와 군위군과 연계한 대학-주민 커뮤니티센터를 통해 지역주민과 소통을 활성화할 것”이며 “앞으로 대학의 인적·물적 자원을 활용해 보건의료분야 지역문제 해결을 위해 지속적인 협업을 이어나갈 계획”이라고 말했다.

