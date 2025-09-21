“엄마가 여러 명이냐고?” 13남매 장녀 남보라, ‘황당 루머’에 입 열었다

배우 남보라가 대가족 속 장녀로 살아오며 겪은 솔직한 고민과 에피소드를 공개했다.

배우 남보라가 대가족 속 장녀로 살아오며 겪은 솔직한 고민과 에피소드를 공개했다.

지난 20일 방송된 MBN 예능 프로그램 ‘속풀이쇼 동치미’에서는 ‘니들이 K-장녀의 삶을 알아?’를 주제로 이야기가 펼쳐졌다.

이날 남보라는 “제가 13남매라고 하면 제일 먼저 듣는 질문이 ‘엄마가 몇 명이냐, 1명이냐’라는 것”이라며 “심지어 ‘쌍둥이가 있느냐’는 말도 많이 듣는다”고 밝혔다.

장녀인 그는 “엄마는 한 분뿐이고, 쌍둥이도 없다”고 강조하며, “첫째와 막내가 21살 차이다. 대학교 입학할 때 막내가 태어났다. 그걸로 나이를 계산한다”고 설명했다.

또 남보라는 “형제자매가 많다 보니 ‘엄마가 여러 명 아니냐’는 루머도 있었다”며 “이제는 웃어넘기지만, 당시엔 당황스러웠다”고 전하며 고충을 드러냈다.

MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 방송화면 캡처

이날 방송에서는 남보라의 지난 5월 결혼식 영상도 공개됐다. 13남매 가족이 총출동한 장면은 스튜디오를 깜짝 놀라게 했다. 남보라는 “가족 여행 갈 때도 저희 인원수에 맞는 곳이 잘 없다. 결국 회사 워크숍 펜션을 검색해야 맞는 공간이 나온다”고 말해 웃음을 안겼다.

이어 남보라는 어린 시절 13남매 장녀로서 겪은 경험도 털어놨다. 그는 “동생이 10명 더 태어나기 전까지는 수혜자였다”며 사립학교를 다니며 비교적 여유로웠던 시절을 회상했다.

MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 방송화면 캡처

다만 “초등학교 4학년 무렵 일곱째 동생이 태어나면서 가족 경제 사정이 달라졌다”며 “동생들이 연달아 태어나면서 점점 더 부담이 커졌다”고 덧붙였다.

이에 가수 노사연이 “혹시 엄마아빠한테 동생 그만 좀 낳아달라고 얘기한 적이 있냐”고 묻자, 남보라는 “했다. 나 이제 동생 보는 것 싫다고 했었다. 11번째 동생이 태어나고 나서 얘기했던 거다”고 답했다.

하지만 남보라는 “어머니는 대답을 안 하시고 결국 12번째 동생을 낳았다”면서 “그때는 온 가족이 ‘얘가 막내’라고 했었다. 그래서 모든 것을 다 최고급으로 키웠다”고 덧붙였다.

이어 “그런데 그거를 13번째 동생도 또 쓰게 됐다. 제가 스무 살 때 13번째 동생이 태어났다”고 전하며, 장녀로서 겪은 웃픈 경험담을 전했다.

한편, 남보라는 2006년 아역 배우로 데뷔해 영화 ‘써니’와 드라마 ‘해를 품은 달’ 등으로 얼굴을 알렸다. 지난 5월에는 동갑내기 사업가와 결혼하며 많은 축하를 받았다.

