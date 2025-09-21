차태현, 김종국 ‘극비 결혼’ 아내 얼굴 깜짝 공개…현장 폭소

가수 김종국(사진 왼쪽)과 배우 차태현. 세계일보 자료사진

배우 차태현이 절친 김종국의 아내를 직접 그린 몽타주를 공개하며 웃음을 안긴다.

오늘(21일) 방송되는 SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’에서는 최근 결혼식을 올린 김종국을 위한 특별한 결혼 축하 레이스가 펼쳐진다.

‘꾹 참고 축하사절단’이라는 콘셉트로 꾸며진 이번 에피소드는 멤버들이 힘을 합쳐 미션을 수행할수록 김종국이 꺼리는 파티 요소가 하나씩 제거되는 방식으로 진행된다.

녹화 현장에서는 결혼 3일 만에 참여한 김종국의 모습과 함께, 일반인 신부를 위한 철저한 비공개 결혼식 이야기가 흥미롭게 전해졌다. 유재석은 “입장하며 하객들 입단속 시키는 신랑은 처음 봤다”고 감탄을 표하기도 했다.

특히 차태현은 ‘김종국 전문 속뒤집개’답게 이동 중 차량에서도 김종국 결혼식 뒷이야기를 풀어놓으며, 직접 그린 김종국 아내의 몽타주를 공개해 현장을 폭소케 했다. 김종국은 “그 머리를 한 적이 없다”며 장난스러운 부인을 이어갔다.

또한 멤버들은 물 위 부표 미션 등 몸을 사리지 않는 도전을 이어가며 웃음과 감동을 동시에 선사했다. 특히 마지막 주자로 나선 김종국이 과연 스스로 미션을 성공하고 불필요한 파티 요소를 제거할 수 있을지 기대가 모인다.

한편, 이날 방송에서는 차태현의 유쾌한 폭로와 함께 김종국을 위한 결혼 축하 레이스의 최종 파티장이 공개될 예정이다. 김종국의 결혼 에피소드는 오늘 오후 6시10분 SBS ‘런닝맨’에서 확인할 수 있다.

