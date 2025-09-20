‘중기 기술탈취 의혹’으로 고소장 받은 한화 계열사

한화그룹 계열사가 중소기업의 기술을 탈취했다는 고소장이 경찰에 접수됐다.

충남경찰청은 한화의 한 계열사가 중소기업의 기술을 탈취했다는 고소가 들어와 사실관계를 확인하고 있다고 20일 밝혔다.

경찰에 따르면 충남 천안에 본사를 둔 중소기업 A사는 지난해 한화 계열사인 B사가 자신들의 영업 비밀을 침해했다며 부정경쟁방지법 위반 혐의로 B사를 고소했다.

A사는 방열제품 제작 기술을 보유한 기업이다. 고소장에는 한화가 자신들과 인수합병을 제안하는 과정에서 영업 비밀을 확보한 뒤 자체적인 계열사를 설립하고 확보한 기술 자료를 토대로 방열 제품을 개발했다는 주장이 담겼다.

수사에 착수한 충남경찰청 산업기술안보수사대는 경기도 소재 B사 사무실과 협력업체 등을 압수 수색해 관련 서류 등을 확보해 분석하는 한편, 한화 측 관계자 소환 조사를 앞두고 있다.

이에 대해 한화 측은 방열 제품이 이미 논문 등을 통해 공개된 기술로 독자성이 없고, 전문인력의 연구를 거쳐 자체 개발했다는 취지로 혐의를 부인한 것으로 전해졌다. 한화는 또 A사에 인수합병을 제안한 것은 맞지만 조건이 맞지 않아 무산됐고 인수 실사 과정에서 확보한 자료는 모두 폐기했다고 주장하는 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “증거조사를 마치는 대로 본격적인 한화 측 조사에 나설 예정이다”며 “현재 두 업체 간 주장이 엇갈리는 데다 수사 중인 사안이라 자세히는 밝히기 어렵다”고 말했다.

