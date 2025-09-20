리센느 학대 의혹?…소속사 “허위사실 유포, 법적 대응”

그룹 리센느. 사진=세계일보 사진DB

그룹 리센느가 소속사의 학대 의혹에 휩싸인 가운데 멤버와 소속사가 직접 해명에 나섰다.

소속사는 허위사실 유포에 법적으로 대응한다는 방침을 밝혔다.

문제의 발단은 최근 리센느의 멤버 메이가 팬 소통 플랫폼을 통해 라이브 방송을 진행하던 중 발생했다.

당시 방송에서 여성의 비명과 남성의 고성이 라이브 방송에 섞여 나왔고, 메이는 “옆방에 리센느가 있는데, 리센느가 놀고 있나 봐요”라고 얘기했다.

이런 일이 있는 뒤 일부 온라인 커뮤니티에 “소속사의 학대 정황이 아니냐”라는 의혹이 불거졌다.

논란이 커지자 메이는 앞선 16일 직접 해명에 나섰다.

메이는 “너무 많은 이야기가 와전되고 있어 바로잡고자 한다”며 “저희는 회사와 평등한 관계”라고 했다.

이어 “해당 소리는 건물 밖 골목에서 들려온 생활 소음이었다”며 “평소에도 외부 소리가 잘 들리는 구조라 처음에는 멤버들인 줄 알았다, 해명할 필요조차 없는 터무니 없는 일”이라고 의혹을 일축했다.

소속사 더뮤즈엔터테인먼트도 입장을 냈다.

소속사는 “리센느의 라이브 방송 및 예능 활동과 관련해 근거 없는 루머와 악의적 비방이 발생하고 있다”며 “사실과 무관하다는 입장을 이미 전했음에도 억측이 계속 확산되고 있다, 허위 사실 유포에 대해서는 선처 없는 법적 대응을 진행할 것”이라고 입장을 밝혔다.

한편 리센느는 한국인 원이, 리브, 메이, 제나와 일본인 미나미로 구성된 5인조 다국적 그룹이다. 2024년 3월 데뷔 싱글 '리센느'(Re:Scene)를 통해 가요계에 데뷔했다.

