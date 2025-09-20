‘하반신 마비’ 강원래, 두 발로 우뚝 선 모습…♥김송, SNS 추억 소환

가수 김송이 남편 강원래와 함께한 따뜻한 추억을 공개하며 화제를 모았다. 김송 인스타그램 갈무리

가수 김송이 남편 강원래와 함께한 따뜻한 추억을 공개하며 화제를 모았다.

김송은 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “2000년 사고 나기 3개월 전 싱가포르에서 1992년 선이 아빠 휴가 나와서 여의도 지하도. 응답이가 만들어준 영상”이라는 글과 함께 영상을 게재했다.

김송 인스타그램 갈무리

영상 속 두 사람은 나란히 서서 카메라를 향해 환하게 웃으며 손을 흔드는 모습. 특히 하반신 마비 전, 두 발로 서 있는 강원래의 모습이 눈길을 끌었다. AI 기술을 활용해 과거 사진을 생생한 영상으로 변환한 것으로 알려졌다.

김송은 누리꾼이 사진 속 자신의 미모를 칭찬하자 “저 때 19살, 29살이에요. 예뻤던 청춘. 고마워요”라며 시절을 회상했다. 팬들은 “와, 언니랑 오빠 진짜 청춘 시절이네요”, “두 분 모습 그대로 너무 잘 어울려요”, “추억이 새록새록 떠오른다” 등 다양한 반응을 보였다.

김송은 1996년 혼성 그룹 ‘콜라’로 데뷔했으며, 강원래와는 2003년 결혼해 아들을 두고 있다. 강원래는 1996년 구준엽과 함께 클론으로 활동하며 ‘초련’, ‘꿍따리 샤바라’, ‘도시탈출’ 등 다수 히트곡을 남겼다. 2000년 오토바이 사고로 하반신 마비 판정을 받았으나, 이후 재활을 거쳐 휠체어를 이용하며 활동을 이어가고 있다.

이번 영상 공개로 팬들에게는 두 사람의 청춘 시절 모습을 다시 볼 수 있는 특별한 순간이 됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지