‘이재명·정청래 살해’ 협박글 올린 10대 경찰에 붙잡혀

이재명 대통령과 더불어민주당 정청래 대표를 살해하겠다는 협박글을 사회관계망서비스(SNS) 대화방에 올린 10대 청소년이 경찰에 붙잡혔다.

경기 김포경찰서는 협박 혐의로 10대 A군을 붙잡아 조사하고 있다고 20일 밝혔다. 경찰에 따르면 A군은 인스타그램 단체 대화방에 “이 대통령과 정 대표 중 한 명을 데리고 가겠다”는 글을 올린 혐의를 받고 있다.

사진=뉴시스

이날 오전 서울경찰청 공조 요청을 받은 김포경찰서는 김포시 자택에서 A군을 확인한 뒤 자진 출석을 요구했다. 부모와 함께 출석한 A군은 경찰 조사에서 “단체 대화방에서 지인과 대화를 나누다가 홧김에 그랬다”고 진술한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “A군이 글을 올린 시점은 아직 확인되지 않았다”며 “혐의 적용이 가능한지 추가로 조사할 예정”이라고 말했다.

A군 사례처럼, 최근 유명인이나 특정 장소를 대상으로 한 살해 협박 글 등이 잇따르면서 사회적으로 문제가 되고 있다. 서울경찰청 사이버수사과는 올해 6월 이 대통령 살해 협박글을 SNS에 올린 이들을 불구속 송치했고, 이 대통령 아들의 결혼식 장소를 올리며 협박 글을 올렸던 50대도 검찰에 넘겨졌다.

협박글을 올렸던 이들은 대부분 ‘장난이었다’는 입장이지만, 다수에게 공포감을 줄 수 있는 만큼 간단하게 넘길 일은 아니다. 수사 당국도 실제 의사와 상관없이 협박글을 올린 이들은 엄정하게 처리한다는 방침이다.

2023년 온라인 커뮤니티에 “신림역 2번 출구 앞에 칼을 들고 서 있다. 이제부터 사람 죽인다”는 글을 올렸던 30대 최모씨는 최근 법원에서 정부에 4370만1434원과 지연 이자를 지급하라는 판결을 받았다. 최씨가 글을 올린 시점은 1명이 숨지고 2명이 다친 신림역 흉기 난동 사건 닷새 뒤로, 사회적으로 칼부림 사건 등에 대한 두려움이 특히 높았던 때였다.

최씨의 글 때문에 당시 경찰 20여명이 현장에 출동했고, 최씨는 경찰 업무를 방해한 혐의로 기소돼 징역 1년에 집행유예 2년, 80시간의 사회봉사를 명령받았다. 법무부는 이와 별도로 최씨의 글 때문에 경찰관 수당 등 4300여만원의 혈세 낭비가 발생했다며 최씨를 상대로 손해배상 청구 소송도 냈고, 법원은 최씨에게 “정부가 청구한 4300만원 전액을 배상하라”고 판결했다.

