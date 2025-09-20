‘조희대·한덕수 회동설’ 제기 서영교, 직권남용 혐의 등 고발당해

더불어민주당 서영교 의원이 1일 경기도 의왕시 서울구치소에서 열린 현장검증을 마치고 발언하고 있다. 뉴시스

조희대 대법원장이 윤석열 전 대통령 탄핵 이후 한덕수 전 국무총리 등과 만나 이재명 대통령 재판에 대해 논의했다는 의혹을 제기한 더불어민주당 서영교 의원이 경찰에 고발당했다.

시민단체 서민민생대책위원회(서민위)는 20일 서 의원에 대해 선거법위반(허위사실 유포), 명예훼손, 직권남용 등 혐의로 서울경찰청에 고발장을 접수했다고 밝혔다.

서민위는 고발장에서 서 의원이 녹취를 틀며 ‘회동설’을 제기한 것은 허위사실 유포이며 직권남용에 해당한다고 지적했다.

서민위는 “피고발인은 6월 3일 대선을 앞두고 국민 대표 기관 국회에서 허위 사실을 유포, 국민으로 하여금 허위가 사실로 오인토록 유발했다”고 말했다.

앞서 더불어민주당은 ‘익명의 제보 녹취’를 공개하며 조 대법원장과 한 전 총리 간 부적절한 만남 의혹을 제기했다.

당시 서 의원은 “조 대법원장이 이재명 대통령의 공직선거법 위반 혐의 상고심 판결 전 한덕수 전 총리 등을 만나 ‘이재명 사건을 알아서 처리하겠다’고 했다는 제보를 받았다”고 주장했다.

이후 야권을 중심으로 해당 녹취록이 인공지능(AI) 음성이라는 주장이 나오자 서 의원은 전날 페이스북을 통해 “이 녹취 또한 과거 여권 고위직 관계자로부터 제보된 것이라고 체크했다. 제보자는 보호돼야 한다”며 “그래서 특검이 수사해야 한다”고 주장했다.

서 의원은 기자들과 만나 “(파일을 처음 공개한 열린공감TV에) 물어봐야 한다. 내가 물어보니 아니라고 했다”며 “앞부분 김건희 관련 내용이 AI라는 뜻으로 표시한 것이지 제보 내용이 AI인 것은 아니다”라고 설명했다.

서민위는 이와 관련해 “AI 음성 여부에 대한 명확한 입장 없이 ‘우리가 따로 받은 제보도 있다. 모든 것은 수사를 해서 확인하면 된다’라는 불명확한 사실을 면책특권 뒤에 숨어 조 대법원장 탄핵과 사퇴 협박 그리고 진실 미공개로 일관하면서 국민을 기만하고 능멸한 것은 명예훼손, 협박, 업무방해에 해당한다”고 덧붙였다.

