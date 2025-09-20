프랑스 왕가의 살인사건·흥망성쇠 역사 담긴 블루아성·샹보르성 [최현태 기자의 여행홀릭]

4개 양식 한몸으로 이어진 블루아성/앙리3세, ‘정적’ 기즈공 살해한 역사적 ‘사건 현장’/프랑수아 1세 건물 중앙 돌출 나선형 계단 ‘백미’/샹보르성은 루아르 최대 규모 고성/서로 만나지 않는 레오나르드 다빈치 ‘이중 나선형 계단’ 눈길/테라스 오르면 ‘샹보르의 왕관’ 랑테른 탑 장엄

샹보르성 테라스 랑테른탑.

복잡하면서도 정교한 이중 나선형 계단을 걷는다. 르네상스의 거장 레오나르도 다빈치의 흔적을 느끼며. 커다란 창으로 쏟아지는 햇살 따라 춤추듯, 음영을 달리하는 계단과 천장의 아름다운 조각은 천국에 오르는 계단처럼 신비롭다. 조각 사이로 깊숙하게 박혀 지워지지 않는 왕과 귀족들의 화려하면서도 기구한 삶의 파편들. 프랑스 루아르 샹보르성 나선형 계단 끝까지 걸어 ‘샹보르의 왕관’ 랑테른 탑에 오르자 끝이 보이지 않는 드넓은 정원과 숲처럼 프랑스 발루아 왕조와 부르봉 왕조의 파란만장한 역사가 파노라마로 펼쳐진다.

세계일보 여행면. 편집=김창환 기자

◆‘프랑스 건축 역사 교과서’ 블루아성

프랑스 왕 앙리 2세가 총애한 디안 드 푸아티에와 왕비 카트린 드메디시스의 흥미진진한 암투가 담긴 슈농소성을 떠나 루아르강을 따라 동쪽으로 달리면 디안이 쫓겨나 기거한 쇼몽성을 지나 45분 만에 블루아 마을에 닿는다. 이곳에 발루아 왕조와 부르봉 왕조의 흥망성쇠가 고스란히 담긴 블루아성과 샹보르성이 수백년 세월을 지키고 섰다. 두 성은 차로 20여분 거리여서 함께 둘러보기 좋다.

블루아성 가스통 도를레앙 건물(정면)과 프랑수아 1세 건물 돌출 나선형 계단.

블루아성 안마당으로 들어서자 빼어난 건축미에 탄성이 터진다. 13세기 고딕, 15세기 플랑부아양, 16세기 르네상스, 17세기 고전주의 양식 등 4개 시대, 4개 양식, 4개 건물이 마치 한 건물처럼 ‘ㄷ’자 모양으로 이어져 있다. 건물마다 또렷한 개성을 자랑하는 외관을 지녀 마치 프랑스 건축 역사를 한자리에서 보는 듯, 매우 경이롭다. 블루아성이 ‘살아있는 프랑스 건축 역사 교과서’로 불리는 이유다.

블루아성 루이 12세 건물.

블루아성 프랑수아 1세 건물 나선형 계단과 루이 12세 건물.

블루아성 루이12세 건물 2층 미술관

매표소와 입구가 있는 루이 12세 건물은 붉은 벽돌로 외벽을 쌓고 창문틀, 코너, 아치 등은 하얀색 석재로 장식해 색의 대비가 또렷하다. 15세기에 지은 이 건물은 북유럽과 이탈리아 장식이 혼합된 플랑부아양 고딕 양식이다. 여기에 초기 르네상스 향기가 한 방울 살짝 섞이면서 중세 고딕에서 르네상스로 넘어가는 과도기 건축 양식을 잘 보여주는 것으로 평가된다. ‘플랑부아양(Flamboyant)’은 창문 상부와 장식에서 불꽃(flamme)처럼 흘러내리는 곡선 문양을 담는 것이 특징이다. 뾰족한 아치와 창문 장식은 여전히 중세 고딕 스타일이 남아있음을 보여준다.

루이 12세 건물 2층 왕실 저택 벽난로.

블루아성 루이 12세 건물 생칼레 예배당.

외벽과 문 곳곳 새겨진 동물은 고슴도치로 루이 12세의 왕권을 상징한다. 2층 왕실 저택에는 1869년부터 블루아 미술관이 들어서 있다. 군주의 상징으로 장식한 벽난로에 왕관을 쓴 고슴도치 좌우로 루이 12세와 왕비 안 드 브르타뉴의 이니셜 ‘L’과 ‘A’가 새겨져 방의 옛 주인을 기억한다. 미술관은 16~19세기의 장식화, 역사화, 풍경화 등 다양한 그림과 조각, 예술작품을 소장하고 있으며 페테르 파울 루벤스, 프랑수아 부셰, 장 오귀스트 도미니크 앵그르 등 거장의 작품도 만난다. 루이 12세 시대에 세원 생칼레 예배당도 만난다. 스테인드글라스는 제2차 세계대전때 폭격으로 파손돼 1957년 막스 엥그랑이 다시 제작했의 성의 역사와 여러 인물을 담았다.

블루아성 고딕양식 건물 국가관.

블루아성 고딕양식 건물 국가관.

루이 12세 건물 왼쪽 구석에 붙은 건물은 국가관. 13세기 블루아성에서 가장 먼저 지은 고딕 양식 중세 성으로 10세기 무렵부터 블루아 백작들은 이 지역을 거점으로 삼았다. 블루아 가문은 중세 프랑스에서 가장 강력한 봉건 가문 중 하나로 한때 왕권과 자주 경쟁할 정도로 세력이 컸다. 국가관은 중앙 아치형 6개 기둥을 중심으로 두 척의 배를 뒤집은 모양의 천장으로 꾸민 아름다운 디자인이 돋보이며 블루아 백작들이 법정으로 사용한 곳이다.

블루아성 가스통 도를레앙 건물.

블루아성 입구 맞은편에는 가장 나중인 19세기에 고전주의 양식으로 지은 가스통 도를레앙 건물이 놓였다. 그는 루이 13세 동생. 프랑스 고전주의 건축의 대가 프랑수아 망사르의 설계로 1635년 착공했지만 3개동 중 1개동만 짓고 미완으로 남았다. 대칭과 비례감을 중시해 단정한 직선과 기하학적 구조로 디자인한 점이 돋보인다.

블루아성 프랑수아 1세 건물.

프랑수아 1세 건물 중앙 나선형 계단.

블루아성 프랑수아 1세 건물 외벽 도룡뇽 문장.

◆앙리 3세, 그리고 기즈공 살인의 추억

블루아성의 하이라이트는 르네상스 양식 프랑수아 1세 건물이다. 그는 1516년 이탈리아에 머물던 레오나르도 다빈치를 프랑스로 초대한 왕으로, 레오나르도는 대저택 클로뤼세에서 말년 3년을 보내며 프랑수아 1세와 교류했다. 르네상스 문화에 심취한 프랑수아 1세는 왕위에 오른 1515년 르네상스 양식으로 블루아성의 건물을 짓기 시작했다. 정면 중앙에 외부로 돌출된 팔각형의 거대한 나선형 계단이 백미. 프랑수아 1세 상징인 도롱뇽 문장, 왕과 왕비 클로드의 모노그램 ‘F’와 ‘C’가 곳곳에서 반복된다.

블루아성 2층 프랑수아 1세 왕좌.

블루아성 2층 왕비의 갤러리.

블루아성 2층 카트린 드 메디시스 왕비 옷방.

블루아성 2층 카트린 드 메디시스 왕비 침실.

나선형 계단을 따라 1~3층을 모두 둘러볼 수 있다. 2층에서 백합 무늬로 장식된 왕좌, 성에 살던 왕들의 흉상이 전시된 발루아홀, 정원을 감상하는 화려한 왕비의 갤러리를 만난다. 디안 때문에 앙리 2세의 사랑을 받지 못한 왕비 카트린의 침실도 남아있는데 왕비는 이곳에서 눈을 감았다.

블루아성 앙리 3세 침실.

블루아성 앙리3세 침실 장식장.

블루아성 기즈공 살해 장면 작품.

3층 앙리 3세의 침실을 꼭 들러야 한다. 그는 카트린 왕비의 3남으로 바로 이곳이 가톨릭과 개신교인 위그노의 종교전쟁이 한창이던 1588년 12월 23일 앙리 3세가 정적 앙리 드 기즈를 살해한 사건 현장이다. 앙리 3세는 가톨릭 신자였지만 종교전쟁을 끝내고 왕권을 안정시키려 했다. 하지만 가톨릭 강경파 지도자인 기즈공은 가톨릭 동맹을 이끌며 막강한 정치·군사 권력을 틀어쥐고 왕권을 위협했다. 이에 앙리 3세는 성직자·귀족·평민이 참여하는 삼부회 소집을 빌미로 기즈공을 블루아성으로 불러들였고, 왕의 근위대가 급습해 기즈공을 살해하고 다음날 동생 기즈 추기경까지 죽인다. 하지만 살인은 살인을 불렀다. 기즈공 살해는 가톨릭 진영을 격분하게 만들었고, 결국 앙리 3세도 이듬해 도미니코회 수사 자크 클레망의 단검에 암살된다. 이렇게 발루아 왕조가 막을 내리고 부르봉 왕조(앙리 4세)가 시작된다. 3층 각료 회의실에는 기즈공 암살 순간을 담은 다양한 작품이 전시돼 한 왕조의 문을 닫은 ‘살인의 추억’을 떠올리게 한다.

샹보르성.

샹보르성.

◆왕이 되지 못한 비운의 샹보르 백작

블루아성에 발루아 왕조의 마지막이 담겼다면 샹보르성에서는 부르봉 왕조 최후 역사를 엿볼 수 있다. 1830년 7월 언론자유 억압과 의회 해산으로 시민 혁명이 발생, 샤를 10세와 불과 20분 동안 즉위했던 장남 앙굴렘 공작(루이 앙투안)이 물러나자 당시 열 살이던 샤를 10세 손자 샹보르 백작(앙리 드 아르투아)이 부르봉 왕가의 왕위 계승자가 된다. 왕당파는 그를 ‘앙리 5세’로 세웠지만 의회는 온순하고 시민편인 오를레앙 공 루이 필리프를 ‘프랑스인의 왕’으로 세우면서 부르봉 왕가의 시대도 막을 내린다. 왕위 계승권을 잃은 샹보르 백작은 오스트리아 등에서 망명 생활을 했고 끝내 프랑스로 돌아가지 못했다. 그럼에도 1883년 자식 없이 사망할 때까지 재산 관리인을 통해 샹보르성을 보수·복원하며 왕권의 상징으로 만들었다. 이 성이 샹보르성으로 불리게 된 배경이다.

샹보르성.

샹보르성 정원.

샹보르성 입구로 들어서자 거대한 규모에 입이 쩍 벌어진다. 애초 프랑수아 1세가 자신의 왕권을 상징하기 위해 1519년 사냥용 별장으로 짓기 시작한 이 성은 프랑스와 이탈리아 최고의 예술가, 건축가, 석공, 장인들이 참여한 르네상스 양식의 걸작으로 꼽힌다. 무엇보다 루아르 고성 중 최대 규모를 자랑한다. 정면 너비만 무려 156m이며 높이는 56m다. 방 400여개, 벽난로 282개를 갖췄다.

샹보르성 이중 나선형 계단.

샹보르성 루이14세 극장.

1층 실내로 들어서자 가장 먼저 독특한 모양의 이중 나선형 계단이 눈길을 사로잡는데 레오나르도의 설계가 적용된 것으로 추정된다. 샹보르성을 착공한 1519년 레오나르도는 클로뤼세에서 타계했지만 그가 남긴 노트와 스케치에 이중 나선형 계단과 아주 흡사한 아이디어가 그려져 있다. 두 개의 나선이 서로 꼬이지만 두 사람이 동시에 올라가도 결코 만나지 않는 설계다. 실제 샹보르성 이중 나선형 계단도 레오나르도 설계처럼 올라가는 동안 스쳐가는 상대방을 볼 수 있지만 마주치지 않는다.

샹보르성 사냥의 방.

샹보르성 위대한 인물들의 방.

샹보르성에는 앙리 2세, 루이 14세 등도 사냥을 즐기거나 손님 접대를 위해 귀족들과 자주 찾았다. 1층 부르봉 왕가의 방, 위대한 인물들의 방, 사냥의 방, 18세기 주방 등에서 당시 생활상을 엿볼 수 있다. 2층은 프랑수아 1세·루이 14세·왕비들의 방과 예배당, 루이 14세 극장, 샹보르 백작 박물관으로 꾸몄다.

샹보르성 테라스 랑테른탑.

샹보르성 랑테른탑 테라스.

샹보르성 테라스.

3층은 샹보르성에서 인기 있는 지붕 테라스로 이어지고 샹보르성에서 가장 아름다운 랑테른탑을 만난다. 이중 나선형 계단 위에 우뚝 선 높이 32m 탑은 아름다운 아치형 채광창으로 꾸민 팔각형 구조로 시작해 위로 올라갈수록 점점 좁아지는 형태. 맨 꼭대기에 하늘을 향해 왕관 모양 장식과 프랑스 왕가를 상징하는 백합 문양의 장식이 얹어져 ‘샹보르의 왕관’이란 별명을 얻었다. 랑테른(lanterne)은 ‘등불’이란 뜻. 여행자들은 이중 나선형 계단을 오를 때 채광창으로 쏟아지는 햇살 때문에 빛이 한곳에 모이는 장엄함을 경험한다.

샹보르성 중정.

샹보르성 운하.

샹보르성 메인 정원.

압도적인 존재감을 뽐내는 랑테른탑 주위로 수십 개의 작은 탑, 굴뚝, 돔이 숲처럼 펼쳐져 여행자들은 인생샷을 남기느라 분주해진다. 또 성 주위를 흐르는 루아르강 지류 코숑강에 판 운하, 좌우 대칭형 르네상스 정원, 왕들이 사냥터로 이용하던 드넓은 숲이 파노라마로 펼쳐져 가슴을 여행의 낭만으로 물들인다.

