“미탁, 라기사, 너구리? 비 온 뒤 가을이 온다”…환절기 건강관리 잘하세요 [친절한 날씨]

토요일인 20일은 전국이 대체로 흐린 가운데 대부분 지역에서 가을비가 내리겠다. 기온이 내려가면서 선선한 날씨가 찾아올 것으로 예상된다. 다만 일 평균기온이 20도 아래로 떨어져야 가을에 들어섰다고 볼 수 있어 완연한 가을까지는 시간이 걸릴 전망이다. 올해도 짧은 가을 뒤에 갑자기 추워질 것이라는 전망도 나온다.

위성으로 본 3개의 태풍과 예상 이동경로. 기상청 제공

기상청에 따르면 이날 전국에서 하늘은 대체로 흐리겠다. 전날인 지난 19일 시작한 비는 오전까지 내리다가 대부분 그치겠다. 경북 동해안 지역과 강원 영동은 오는 21일까지 이어지는 곳이 있겠다. 또 제주도에도 오전 사이 가끔 비가 내리겠다.

예상 강수량은 ▲인천·경기 남부, 서해5도 20~60㎜ ▲서울·경기 북부 10~40㎜ ▲강원 영동(21일까지), 강원 영서 남부 20~60㎜ ▲강원 영서 중·북부 10~40㎜ ▲대전·세종·충남, 충북 20~60㎜(많은 곳 대전·세종·충남 80㎜ 이상) ▲광주·전남, 전북 20~60㎜(많은 곳 전북 서부 80㎜ 이상) ▲대구·경북 20~60㎜ ▲부산·울산·경남 10~40㎜ ▲울릉도 독도(20일) 20~60㎜ ▲제주도 10~60㎜다.

아침 최저기온은 16~24도, 낮 최고기온은 21~29도를 오르내리겠다.

제주도는 최고 체감온도가 31도 안팎으로 오르면서 무더운 곳이 있겠다. 당분간 제주도에 해안을 중심으로 바람이 순간풍속 초속 15m 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠다.

최악 가뭄을 겪고 있는 강릉에 쏟아진 소나기. 연합뉴스

지난해 폭염이 이어진 뒤 폭설 등으로 겨울이 갑자기 찾아왔던 것처럼 올해도 짧은 가을 뒤에 갑자기 추워질 것이라는 전망도 나온다.

한편 태풍 3개가 연이어 발생하며 이번 주말 전국에 비가 쏟아질 전망이다.

기상청에 따르면, 전날 낮 발생한 17호 태풍 미탁에 이어 이날 밤18호 태풍 라가사, 19호 태풍 너구리가 순서대로 모습을 드러낼 것으로 보인다.

17호 태풍 '미탁'은 비교적 세력이 약한 태풍으로 현재 홍콩 방향으로 이동 중이다. 20일쯤 열대저압부로 약화될 가능성이 높다. 18호 태풍 '라가사'는 올해 발생한 태풍 중 강도 3까지 몸집을 키우며 강한 태풍이 될 것으로 보인다.

19호 태풍 '너구리'는 일본 동쪽 해상으로 이동 중이다. 21일부터 방향을 틀어 다시 바다로 빠져나갈 것으로 예상된다.

