李 대통령, 청년들 만나 “여러분은 아무 잘못 없다…기성세대들의 잘못”

이재명 대통령은 ‘청년의날’을 하루 앞둔 19일 청년들과 만나 청년들을 위한 기회를 많이 만들겠다고 강조했다.

이 대통령은 서울 마포구 구름아래소극장에서 열린 ‘2030 청년 소통·공감토크 콘서트’에서 “직장을 구하기도 어렵고, 구해도 안정성도 없고. 또 미래가 그렇게 희망적이지도 않다”면서 “그러다 보니까 결혼도 연애도 다 포기하는 그런 안타까운 상황이 됐다”고 말했다. 이 대통령은 “여러분은 아무 잘못이 없다. 우리 기성세대들의 잘못”이라며 “이런 점들을 예측하고 충분히 필요한 대책을 만들었어야 한다. 제가 제일 책임이 크다. 그래서 이제는 새롭게 길을 열어가야 한다”고 말했다.

이재명 대통령이 19일 서울 마포구 구름아래 소극장에서 열린 2030 청년 소통·공감 토크콘서트에서 발언하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 “기성세대에 비해서 청년 세대들이 사실 매우 구조적으로 어려워진 것”이라며 “기회의 총량이 부족해서 그렇다. 경쟁이 너무 극렬화된 것”이라고 평가했다. 이어 “그러다 보니 요즘은 경쟁이 마치 전쟁처럼 되면서 ‘반드시 친구를 죽여야 한다. 안 그러면 내가 죽는다’ 이런 상황이 됐다”고도 지적했다.

이 대통령은 청년층의 젠더 갈등에 대해서도 “작은 기회의 구멍을 통과하기 위해 잔인하게 경쟁하다 보니 남녀가 편을 지어 다투는 일이 벌어진 것”이라고 평가했다. 그러면서 “여자가 여자를 미워하는 건 그럴 수 있다고 이해하는데, 괜히 여자가 남자를 미워하면 안 되지 않나. 참으로 안타까운 일이 벌어지는 것”이라고 말했다.

이 대통령은 “이 모든 문제의 원천은 기회의 부족이고, 기회의 부족은 저성장으로부터 오는 것”이라며 “이 저성장은 매우 구조화된 측면이 있고, 이제 악순환이 되기 시작한 것”이라고 설명했다. 이어 “인구가 줄어드니까 성장잠재력이 떨어지고, 성장잠재력이 떨어지니까 현실성장률이 떨어지고, 현실성장률이 떨어지니까 기회의 총량이 줄어들고, 그러니까 더 좌절해서 결혼 안 하고 아이 낳지 않고 계속 악순환이 되고 있다”면서 “이 악순환을 전환해야 한다. 기회를 만드는 새 정부가 저를 포함해서 전부 다 성장 노래를 부르는 이유가 여기 있다”고 강조했다.

이재명 대통령이 19일 서울 마포구 구름아래 소극장에서 열린 2030 청년 소통·공감 토크콘서트에서 발언하고 있다. 대통령실통신사진기자단

이 대통령은 이날 행사를 시작하면서 “우리 집에도 여러분과 비슷한 입장의 청년들이 있다. 많이 힘들지 않느냐”고 말하기도 했다.

이 대통령은 청년들의 ‘채용 문을 넓혀달라’는 요청에 “그리 바람직하지는 않지만, 대기업 회장님들에게 ‘청년들 좀 뽑아달라’고 읍소·부탁했는데 다행히 들어주고 있다”고 답했다. 이어 김영훈 고용노동부 장관을 향해 “이게 지속되려면 기업에 손실이 없어야 한다. (신규 채용 시) 교육 훈련을 기업이 대신해주는 점에 세제 혜택, 경제적 혜택을 줘서 손해 보지 않게 하는 시스템이 필요할 것 같다”고 주문했다.

이 대통령은 “미안하다는 생각이 많이 들지만 그냥 좌절하고 있을 수는 없고, 다투고 세월 보낼 수는 없는 일이어서 오늘은 여러분 의견을 많이 들어보겠다”며 “여러분께 더 많은 기회가 있는 새로운 세상을 향해 같이 나아가자”고도 말했다.

