부산 앞바다서 조업하던 어선 침몰…1명 사망·1명 실종

부산 앞바다에서 조업 중이던 어선이 침몰해 1명이 숨지고, 1명이 실종됐다.
19일 울산해양경찰서에 따르면 이날 오전 11시52분 부산 송정항 동쪽 약 61.6㎞ 해상에서 부산 선적 79t급 외끌이저인망 어선 A호가 위성조난신호를 해경에 보냈다. 전날 오후 11시 4분 부산 남항을 출항한 이 어선은 한국인 3명, 인도네시아인 5명을 태우고 조업하던 중에 침몰한 것으로 파악됐다.
신고를 받은 해경은 인명 구조에 나섰고, 한국인 3명과 인도네시아인 4명인 7명은 구조됐다. 그러나 이 중 60대 한국인 선장은 심정지 상태로 병원으로 옮겨진 후 사망했다. 나머지 6명은 저체온증 외에 생명에 지장이 없는 것으로 확인됐다. 인도네시아인 1명은 실종됐다.
해경은 경비함정과 항공기 등을 동원해 조난신호 지점을 수색하는 등 실종자 구조 작업을 벌이고 있다.
해경은 사고 어선이 그물을 끌어 올리면서 배의 방향을 돌리던 중 뒤집히며 침몰한 것으로 추정하고 있다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지