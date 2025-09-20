추석 성묘 후 ‘고열·오한’ 감기인가 했더니… ‘이 병’ 환자 가을철 74% 집중 발생

질병관리청은 가을철 환자가 증가하는 진드기매개감염병을 예방하기 위해 성묘와 벌초, 농작업 등 야외활동 시 예방수칙을 준수해 달라고 19일 당부했다.

쯔쯔가무시균을 보유한 털진드기 유충에 물린 자리에 생긴 검은 딱지(가피). 질병관리청 제공

질병청 감시 결과 진드기매개감염병 ‘쯔쯔가무시증’과 ‘중증열성 혈소판감소증후군(SFTS)’은 최근 3년 간 전체 환자의 74.3%가 가을철(9~11월)에 집중 발생했다.

올해 8월 말 기준 쯔쯔가무시증 환자는 202명으로 전년 동기(963명) 대비 79% 적지만, 9월 말부터 털진드기 밀도가 높아지고 환자 발생도 주로 9~11월에 많기 때문에 앞으로도 주의가 필요하다.

쯔쯔가무시증 증상은 털진드기 유충에 물린 후 10일 이내 나타난다. 고열과 오한이 올 수 있으며 검은 딱지가 생기는 것이 특징이다.

SFTS 환자는 주로 4~11월에 많이 발생하며 올해는 8월 말까지 전년 동기 대비 87.6% 많은 167명의 환자가 발생했다.

SFTS는 바이러스를 보유한 진드기에 물린 후 5~14일이 지난 뒤 고열, 구토 등의 증상이 나타난다. 백신과 치료제가 없으며 치명률이 18.5%로 높아 예방수칙을 철저히 지키는 것이 중요하다.

지난해 주요 진드기매개감염병 환자 6438명을 대상으로 역학적 특성을 분석한 결과, 주요 감염위험요인으로 농작업 등 야외활동(63.0%)이 높은 비중을 차지했다.

질병청은 “진드기에 의해 발생하는 감염병을 예방하는 최선의 방법은 진드기에게 물리지 않는 것”이라며 “성묘나 벌초, 농작업 등 야외 활동을 할 때는 긴 옷을 입고 기피제를 사용해야 하고 귀가 후에는 바로 옷을 세탁하고 샤워해야 한다”고 당부했다.

진드기 물림을 예방하기 위해 성묘·벌초를 갈 때나 농작업을 할 때 밝은 색 긴팔·긴바지를 입고 장갑을 끼는 등 진드기 노출을 최소화하는 것이 좋다. 진드기 기피제 사용도 도움이 된다.

풀밭 위에 돗자리 없이 옷을 벗어두거나 누워선 안 되며, 귀가 후엔 바로 옷을 세탁하고 샤워를 해야 한다.

황만기키본한의원 황만기 대표원장(한의학박사). 황만기키본한의원 제공

황만기키본한의원 황만기 대표원장(한의학박사)은 “진드기에 물렸다고 해도, 실제로는 그 크기가 너무 작아서 진드기에 물렸는지조차 아예 모르는 경우가 매우 많기 때문에, 특히 본인의 불편한 증상을 충분히 잘 표현하지 못하는 어린이들이나 감각이 둔한 피부를 가진 65세 이상 어르신들은, 추석 전후 야외 활동을 할 때, 상당한 주의가 필요하다”고 강조 했다.

이어 “만일 진드기에 물린 상황이라면, 손으로 터트리거나 떼지 말고, 반드시 가까운 보건소나 의료기관을 직접 방문해, 진드기를 확실히 제거해 하며 특히, SFTS 바이러스에 감염된 진드기를 그냥 손으로 터트릴 경우, 2차 감염의 우려가 있기 때문입니다”라고 덧붙였다.

