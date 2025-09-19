일본은행, 5회 연속 기준금리 0.5% 동결… “경제 불확실성 높아”

한때 인상이 예측됐던 일본의 기준금리가 또다시 동결됐다. 5회 연속 동결로 불확실한 글로벌 금융환경 속 신중한 행보를 선택한 것으로 풀이된다.

일본의 중앙은행인 일본은행은 19일(현지시간) 이틀간 개최한 금융정책결정회의에서 기준금리인 단기 정책금리를 현행 수준에서 유지하기로 했다. 이로써 기준금리는 현행 0.5%에서 5회 연속 동결됐다.

일본은행. EPA연합뉴스

미국의 관세 정책에 따른 불확실성을 더 지켜볼 필요가 있는 점 등이 금리 동결의 이유로 꼽힌다. 이와 관련해 일본은행은 “경기가 일부 약한 움직임도 있지만 완만하게 회복되고 있다”며 “각국 통상정책 전개와 이로 인한 해외 경제의 불확실성이 높은 상황”이라고 위험 요인을 평가했다. 다만, 동결 결정은 만장일치는 아니며 참석 위원 중 2명은 0.75%로 인상할 것을 주장했다.

앞서 일본은행은 지난해 3월 17년 만에 마이너스 금리 정책을 종료한 것을 시작으로 작년 7월 기준금리를 종전 0∼0.1%에서 0.25%로, 올해 1월에는 0.5%로 각각 올렸다. 이후 추가 금리 인상 예상이 지속적으로 나왔지만 약 8개월간 0.5%가 유지되고 있다.

이날 일본은행은 보유 상장지수펀드(ETF)와 부동산투자신탁(REIT)의 처분도 개시하기로 했다. 이와 관련해 시장 충격을 완화하기 위해 ETF는 연간 약 3300억엔(장부가 기준·약 3조1000억원), REIT는 연간 50억엔(약 470억원) 정도로 처분 규모를 제한해 매각 시기를 분산하기로 했다.

앞서 일본은행은 2010년부터 사들이기 시작한 ETF와 REIT에 대해 작년 3월 추가매입을 중단하기로 결정했다. 올해 3월 말 기준 ETF 보유 규모는 장부가로 37조엔(약 350조원), 시가로 70조엔(약 662조원)에 이른다고 니혼게이자이신문은 전했다.

