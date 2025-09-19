"北, 러시아에 무기·병력에 퍼주고 받은건 10분의 1…첨단기술 이전도 ‘찔끔’"

북한이 우크라이나와 전쟁 중인 러시아에 병력과 무기 등을 전폭적으로 지원했지만, 돌려받은 것은 10분의 1에 불과하다고 미국의 북한 전문 매체 NK뉴스가 프리드리히 나우만 재단의 보고서를 인용해 18일(현지시간) 보도했다.

중국에서 만난 김정은 북한 국무위원장-푸틴 러시아 대통령. 조선중앙TV 캡쳐

나우만 재단은 보고서에서 북한이 지난 2023년부터 러시아에 제공한 포탄과 로켓, 중화기, 병력의 시장가치를 최대 98억 달러(약 13조5700억 원)로 추산했다. 북한은 러시아에 수백만 발의 122㎜와 152㎜ 포탄을 비롯해 248기의 KN-23 탄도미사일과 집속탄 등 무기를 지원하고, 약 1만5000명의 병력도 파병했다. 그러나 러시아가 북한에 제공한 식량과 연료, 군수품의 가치는 10분의 1에 불과하다고 나우만 재단은 평가했다. 보고서를 작성한 올레나 구세이노바 한국외대 강사는 “러시아가 북한에 보낸 각종 물자 규모는 최대 11억9000만 달러(약 1조6500억 원)를 넘지 않는다”고 말했다.

이런 지원에도 러시아는 북한에 자국이 가진 첨단 기술을 이전하는데에 극도로 조심스러운 태도를 보였다는 것이 구세이노바 강사의 분석이다. 북한에 넘긴 물자도 대부분 하위급 무기 체계와 기본적인 생필품이었다는 것이다.

앞서 한국국방연구원(KIDA)은 북한에 대한 러시아의 지원 규모가 최대 200억 달러(약 27조8000억 원)에 달할 수 있다고 분석했다. 그러나 나우만 재단은 러시아의 지원 규모가 절반 이하일 것이라고 지적했다.

나우만 재단은 북한이 러시아의 불평등한 보상에 불만을 표시하면서도, 거래를 유지하려는 태도를 보인다고 전했다. 실제 전장에서 북한의 무기 체계를 시험해 볼 기회와 함께 유엔 안전보장이사회 상임이사국인 러시아와의 밀접한 관계를 통해 국제적 고립을 완화할 수 있다는 기대 때문이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지