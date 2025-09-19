장동혁 “압수수색 집행 위법 확신…특검 고발하겠다”

국민의힘 장동혁 대표는 19일 김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 전날 당원명부 데이터베이스(DB) 관리업체를 압수수색한 것을 두고 “특검을 고발하겠다”고 밝혔다.

장 대표는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 “어제 압수수색 영장 집행이 영장의 기재 내용과 달라 위법하게 집행됐다고 확신한다”며 이같이 밝혔다.

국민의힘 장동혁 대표가 19일 국회에서 열린 의원총회에 입장해 시작을 기다리다 생각에 잠겨 있다. 연합뉴스

장 대표는 특검이 9월8일에 발부된 영장을 어제 집행한 것을 두고 “정치적 의도가 분명하다”고 주장했다. 그는 “어제 공작 정치가 드러나고 있기 때문에 그것을 덮기 위해, 그리고 특별재판부를 설치하겠다는 법안을 발의하면서 불리한 정치적 이슈들을 덮기 위해 굳이 어제라는 날짜를 택했다고 생각한다”고 말했다.

장 대표는 압수수색 결과에 대해 “특검이 실질적으로는 자신들이 원했던 주민등록번호나 계좌번호 등의 핵심 정보는 탈취하지 못했다”며 “범죄 사실에 기재돼 있던 정당법 위반과 관련해서는 어떤 유의미한 자료도 가져가지 못했다”고 설명했다. 그러면서 “추가로 영장 집행이 오더라도 당원들의 핵심 정보만은 반드시 지켜내야 할 것”이라고 강조했다.

송언석 원내대표는 특검이 당원 명부에서 통일교인으로 추정되는 11만명의 명단을 확보했다는 소식에 대해서도 “통계적으로 정상적인 숫자”라고 짚었다. 그는 “상식적으로 국민의힘 당원 명부 숫자가 500만명 가까이 되니, 전체 유권자의 10%는 우리 당원”이라며 “120만 명단을 가져오면 12만 정도는 명부에 있을 개연성이 통계적으로 아주 많다”고 말했다.

송 원내대표는 총회 이후 기자들을 만나서도 “불교, 기독교, 천주교에서 명단을 가져와도 10만명 정도는 당연히 포함될 개연성이 높지 않겠나”라며 “특정 종교를 가진 사람이 있다 해서, 해당 종교가 정치를 좌우한다고 프레임 씌우는 건 천박한 정치 인식”이라고 꼬집었다.

국민의힘은 영장을 발부한 법원에 대해서도 불편한 기색을 드러냈다. 장 대표는 “이렇게 무분별하게 영장 발부를 남발하고 있는 법원에 대해서도 어떤 법적 조치를 취해야 될지 고민해보겠다”고 말했다. 송 원내대표도 “법원이 사안의 엄중함을 충분히 고려하지 않은 상태에서 (영장을) 발부하는 것 같다”며 “영장 발부에 대해서도 문제점에 대한 지적은 해야만 되는 상황”이라고 설명했다.

특검은 통일교가 2023년 3월 국민의힘 전당대회를 앞두고 특정 후보를 지원하기 위해 조직적으로 교인을 입당시켰다는 의혹을 수사 중이다. 특검은 18일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙 당사와 인근 당원명부 데이터 관리 업체에 대한 압수수색을 시도했고, 이 과정에서 통일교인으로 추정되는 11만여명의 당원 명부를 확보한 것으로 알려졌다.

