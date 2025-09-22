에버홈, 신개념 가열식 회전조리기 ‘닥터밀’ 출시…9월 25일 NS홈쇼핑 첫 방송

건강가전 전문업체 ‘㈜에버홈(EVERHOME)’이 신제품 ‘닥터밀(Dr. Meal)’을 출시한다고 밝혔다. 닥터밀은 오는 9월 25일 오전 7시 15분부터 8시 15분까지 NS홈쇼핑을 통해 처음 공개된다.

닥터밀은 전통 가마솥의 조리 원리를 현대적으로 구현한 가열식 회전조리기로, 건강식을 맛있고 간편하게 즐길 수 있도록 설계됐다. 곡면형 바닥은 열을 고르게 전달해 조리 효율을 높이고, 두툼한 스테인레스스틸 2중 덮개는 내부 압력을 안정적으로 유지해 재료가 속까지 익도록 돕는다. 또 용도에 따라 교체 가능한 두 가지 칼날(10엽 고속 칼날, 저속 칼날)을 갖춰 잡곡죽, 수프, 가열주스, 두유 등 다양한 메뉴를 손쉽게 조리할 수 있다. 자동 세척 기능과 칼날 분리 세척 기능도 갖춰 위생 관리가 한층 편리하다.

대표 메뉴로는 잡곡의 식감을 부드럽게 살린 ‘당당잡곡죽’, 88℃로 가열해 라이코펜 흡수율을 높인 ‘팔팔토마토 주스’, 간편하게 완성하는 ‘삼계죽’, 더욱 곱게 갈려 진한 ‘서리태 두유’가 있다.

아울러 에버홈은 출시를 기념해 NS홈쇼핑 구매 고객에게 A/S 무상 2년 혜택을 제공한다.

회사 관계자는 “닥터밀은 단순한 편의 가전을 넘어 건강한 일상을 위한 필수 제품이 될 것”이라며 “앞으로도 변화하는 식문화와 트렌드에 맞춘 혁신 제품을 선보이겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지