파라타항공, 30일부터 양양-제주 정기노선 운항

강원도는 파라타항공이 오는 30일부터 양양국제공항과 제주국제공항을 오가는 정기 노선을 운항한다고 19일 밝혔다.

파라타항공은 지난 3월 국토교통부로부터 항공운송사업자 변경 면허를 취득했다. 7월 31일 1호기(A330) 도입, 8월 11일 비상 탈출 시험 통과, 8월 22일 항공기 시범 비행 완료, 9월 6일 2호기(A320) 도입을 순차적으로 마쳤다.

파라타항공 항공기. 파라타항공 제공

이어 이달 8일 항공기 운항을 위한 마지막 단계인 항공운항증명(AOC)을 최종 발급받아 취항을 위한 모든 행정 절차를 마무리했다. 이번 제주 노선의 첫 운항 기종은 A330으로 탑승 인원은 294석이다.

파라타항공은 9월 17일부터 홈페이지를 통한 항공권 판매를 시작했다. 취항 준비를 위한 서비스 점검과 다양한 프로모션을 진행하고 있다.

항공운임은 탄력 운임제로 8만6700원부터 12만3700원 사이로 책정됐다. 운항은 주 7회로 1일 1회씩이다. 운항시간은 양양-제주 오전 8시30분∼ 9시50분, 제주-양양 오전 10시50분∼ 12시10분이다.

손창환 도 글로벌본부장은 “파라타항공이 조기에 정상 궤도에 오를 수 있도록 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지